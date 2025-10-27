ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ویٹ لینڈ کی خوبصورتی سہولیات اور تحفظ کی منتظر
جموں وکشمیر بارہمولہ کا ویٹ لینڈ میں موسم سرما کے دلکش مناظر سیاحوں کوراغب کرتے ہیں۔
Published : October 27, 2025 at 5:01 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور میں واقع ہائیگام ویٹ لینڈ ریزرو اپنے دلکش اور مناظر کے لیے کشمیر کے ساتھ ساتھ پورے ایشا میں مشہور ہے کیونکہ ہر سال کی طرح امسال بھی لاکھوں کی تعداد میں مہمان پرندے اس ویٹ لینڈ کا رخ کیے ہیں۔
محکمہ ویٹ لینڈ کے ایک اہلکار فیاض احمد نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم اس ویٹ لینڈ کی بات کرے تو یہ صدیوں سے مقبول ہے اور امسال اکتوبر سے ہی مہمان پرندوں کا آنا شروع ہوا ہے اور یہ ہم سب کے لئے کافی مسرت کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہائیگام ویٹ لینڈ کافی اہمیت کا حامل ہے اور دنیا کے مختلف علاقوں سے اس وقت مہمان پرندے اس ویٹ لینڈ کا رخ کرتے ہے اور کم سے کم مارچ تک وہ یہاں پر قیام کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ امسال اکتوبر سے ان کا آنا شروع ہوا اور اگر ہم تعداد کی بات کرے تو کم سے کم ایک لاکھ کے قریب ہے اور ہم کو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں پرندوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہونے والا ہے،کیونکہ یہ ہائیگام ویٹ لینڈ کافی زیادہ بڑا ہے۔
فیاض احمد نے بتایا کہ ہائیگام ویٹ لینڈ کو ہم نے دو ہزار ایکس میں ڈیمار کیشن سروے کی تھی اور یہ چودہ ہزار تین سو بتس کنال پر مشتمل ہے اور اس کے علاوہ 7.25 سکور کلو میٹر ہے۔
انہوں نے کہا کہ موسم کی مار کے ساتھ ساتھ کچرے کی وجہ سے اور پانی کی قلت کے سبب اس ویٹ لینڈ کو کافی مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے، لیکن ہماری کوشش جاری ہے کہ ہم اس ویٹ لینڈ کو بچائے اور حفاظت کرے۔
محکمہ سے وابستہ ایک عارضی ملازم نے بتایا کہ یہ ویٹ لینڈ ہمارا سرمایہ ہے لیکن کافی زیادہ کانکنی کی وجہ سے اس آبی پناہ گاہ پر کافی منفی اثرات مرتب ہوئے ہے،کیونکہ ایک نہر جس کا نام (بال کول) ہے اس سے کافی زیادہ کانکنی ہوتی ہے اور اس سے کافی نقصان ہوتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر ہم ہائیگام ویٹ لینڈ کی بات کرے تو یہ کشمیر کے دیگر ویٹ لینڈز سے کافی الگ اور کافی خوبصورت ہے کیونکہ یہ ایک وسیع علاقہ ہے اور دنیا کے مہمان پرندے اس جگہ کو اس لیے پسند کرتے ہے کیونکہ یہ انسانی آبادی سے دور ہے اور اس کے آس پاس کوئی بستی بھی نہیں ہیں اور یہ پرندے خاموشی کافی پسند کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ محکمہ کے ایک عارضی ملازم فاروق احمد ڈار کے مطابق وولر جھیل کے پاس ہونے کے سبب اس ویٹ لینڈ کی اہمیت اور زیادہ ہے کیونکہ رات کے وقت یہ مہمان پرندے وولر جھیل کی طرف جاتے ہے اور صبح کے وقت واپس آتے ہے۔
اپ کو بتادیں کہ ماحولیاتی کارکنان کے مطابق ہائیگام ویٹ لینڈ کی تحفظ کے لیے کافی کام کرنے کی فوری طور پر ضرورت ہے، کیونکہ موسمی حالات اور گلوبل وارمنگ اور کافی جگہوں پر گند اور غلاظت کی وجی سے ویٹ لینڈ کا کافی حصہ پورے طریقے سے سوکھ چکا ہے اور وقت کی اشد ضرورت ہے کہ اس کی شان رافعہ بحالی کے لئے کام کرنے کی فوری طور پر ضرورت ہے۔