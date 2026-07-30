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لداخ کے 23تاریخی و ثقافتی مقامات ورثہ قرار، قدیم چٹانی نقوش اور بدھ کے مجسمے بھی شامل
حکام کے مطابق غیر منظم سیاحت اور تعمیراتی سرگرمیوں سے خطرات کے پیش نظر ان اہم تاریخی مقامات کو قانونی تحفظ فراہم کیا گیا۔
Published : July 30, 2026 at 8:29 PM IST
سرینگر: یونین ٹیریٹری لداخ کی انتظامیہ نے غیر منظم سیاحت اور تیز رفتار تعمیراتی سرگرمیوں سے لاحق خطرات کے پیش نظر 23 تاریخی اور ثقافتی مقامات کو ورثہ قرار دیتے ہوئے انہیں قانونی تحفظ فراہم کر دیا ہے۔ ان مقامات میں قدیم چٹانی نقوش، میتریہ بدھ کے پتھر میں تراشے گئے مجسمے، قلعے، غاریں اور دیگر تاریخی آثار شامل ہیں۔
سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق ان مقامات کو اب جموں و کشمیر قدیم یادگاروں کے تحفظ کے قانون کے تحت محفوظ یادگاروں کا درجہ حاصل ہوگا۔ لداخ جنوبی اور وسطی ایشیا میں انتہائی قدیم تاریخی چٹانی فن کے وسیع ذخیرے کا حامل خطہ ہے۔ پیٹروگلفس یا چٹانی نقوش سے مراد وہ قدیم تصاویر اور نقش و نگار ہیں جو پتھروں کی سطح پر کندہ یا تراشے گئے ہوں۔
گزرتے برسوں کے دوران غیر منظم سیاحت اور بنیادی ڈھانچے کی تیز رفتار ترقی کے باعث ان تاریخی مقامات کو بڑھتے ہوئے خطرات کا سامنا رہا ہے۔ اسی پس منظر میں انتظامیہ نے بھارت کا پہلا پیٹروگلف کنزرویشن پارک قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو ضلع لیہہ میں دریائے سندھ کے کنارے بنایا جائے گا۔
حکام کے مطابق قانونی تحفظ ملنے کے بعد لداخ انتظامیہ ان یادگاروں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کی حامل ہو پائے گی اور ان پر ناجائز قبضوں کو روکا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ ایسی سرگرمیوں کو بھی منظم کیا جائے گا جو ان تاریخی مقامات کی ساخت، اصل شکل یا تاریخی اہمیت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔
حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس اعلان کا مقصد لداخ میں تاریخی ورثے کے تحفظ کی کوششوں کو مضبوط بنانا، اہم مقامات کو قانونی تحفظ فراہم کرنا، ان کی منظم انداز میں دیکھ بھال اور بحالی کو ممکن بنانا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آنے والی نسلیں ان بے مثال یادگاروں کو اپنی اصل شناخت اور تاریخی شان کے ساتھ دیکھ سکیں۔
لیفٹیننٹ گورنر کا پیغام
لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر، وی کے سکسینہ، نے کہا کہ لداخ کے قدیم مذہبی مقامات، قلعے، غاریں، چٹانی نقوش اور پتھروں پر تراشے گئے مجسمے خطے کی قدیم تہذیبی وراثت اور ثقافتی شناخت کی انمول نشانیاں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان مقامات کا تحفظ صرف تاریخی عمارتوں اور آثار کو بچانے تک محدود نہیں بلکہ یہ لوگوں کی اجتماعی یادداشت اور ثقافتی ورثے کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھنے کی کوشش بھی ہے۔
وی کے سکسینہ کے مطابق، ان مقامات کو محفوظ یادگاروں کا درجہ دینے سے ان کے سائنسی تحفظ، دستاویز بندی اور پائیدار انتظام کے لیے ایک مضبوط ادارہ جاتی بنیاد قائم ہوگی۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ اقدام لداخ کے قیمتی تاریخی ورثے کے تحفظ کے ساتھ ذمہ دارانہ ثقافتی سیاحت، تحقیق اور خطے کی منفرد تاریخی شناخت کے بارے میں عوامی شعور بڑھانے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
محفوظ قرار دیے گئے مقامات کی فہرست
نوٹیفکیشن میں شامل مقامات میں شرنوس کا پیٹروگلف مقام، سندھ گھاٹ کے قریب شے میں میتریہ بدھ کا چٹان پر تراشا گیا نقش، ٹنگموس گنگ قلعہ، ساسپول کی قدیم غاریں، دومکھر، لیہدو، الچی اور مرگی کے پیٹروگلف مقامات، اسٹونگدے گونپا، ہنڈر میں اونپو غار، ہنڈر غار، دیچن تسومو کھر قلعہ، اسٹامپک غار، چمبا کا چٹانی نقش، زونگ چمبا یعنی میتریہ بدھ کا چٹانی مجسمہ، ہنڈر میں پتھر پر تراشا گیا بدھ کا مجسمہ، دگر میں رگسم گونبو کے چٹانی نقوش، دگر میں چمبا کارپو یا سفید میتریہ بدھ، ٹوکپو دگہ میں چمبا کا چٹانی نقش، دگر میں فولونگ سنگے یعنی چٹان پر شیر کے چہرے جیسی شکل، سمور قلعہ، کرگل کے یوربلتک میں چٹانی تحریریں اور کرگل کے منگمور کا پیٹروگلف مقام شامل ہیں۔
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