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80واں یوم آزادی: عمر عبداللہ نے بخشی اسٹیڈیم میں لہرایا قومی پرچم، کہا۔۔2019 کا فیصلہ نہ لیا جاتا تو پی او کے کے لوگ ہمارے ساتھ الحاق کے لیے احتجاج کرتے
عمر عبداللہ نے پی او کے میں جاری احتجاج پر کیا تشویش کا اظہار کیا۔ اس دوران 2019 کے مرکز کے فیصلے کابھی ذکر کیا۔
Published : August 15, 2026 at 11:26 AM IST|
Updated : August 15, 2026 at 12:32 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر کی مرکزی تقریب سرینگر کے بخشی اسٹڈیم میں منعقد ہوئی۔ جہاں وزیر اعلی عمر عبدللہ نے قومی پرچم لہرایا۔پولیس ,سی آر پی ایف اور دیگر سیکورٹی ایجنسیوں کے دستوں کے علاوہ این سی سی کیڈیٹز اور اسکولی طلبا کے مارچ پاسٹ پریڈ پر سلامی لی۔
عبداللہ سری نگر کے بخشی اسٹیڈیم میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب سے خطاب کیا۔ سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان، سینکڑوں لوگوں نے اس تقریب میں شرکت کی اور پولیس، نیم فوجی دستوں اور طلباء کے شاندار مظاہرہ اور مارچ پاسٹ کا مشاہدہ کیا۔
#WATCH | J&K Chief Minister Omar Abdullah hoists the National Flag in Srinagar on the occasion of 80th Independence Day pic.twitter.com/OIgyrys8H8— ANI (@ANI) August 15, 2026
اپنے خطاب میں وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا کہ وہ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر (پی او کے) میں جاری احتجاج پر فکر مند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر 2019 کا فیصلہ نہ لیا جاتا تو وہاں کے لوگ جموں و کشمیر کے اس حصے میں شامل ہونے کا مطالبہ کر رہے ہوتے۔
Srinagar, Jammu and Kashmir: On the occasion of the 80th Independence Day, Chief Minister Omar Abdullah says, " ...when i look across the border and across the line of control (loc) today at their prevailing conditions, i realize that the decision taken by our leaders for us 80… pic.twitter.com/d53o0IX4Ir— IANS (@ians_india) August 15, 2026
عبداللہ نے کہا، "آج، جب ہم جموں و کشمیر کے اس حصے میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے اس پار کی صورتحال کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو ہمیں تشویش ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر 2019 میں ہماری حیثیت نہ بدلی ہوتی تو جموں و کشمیر کے اُس حصے کے لوگ جموں و کشمیر کے ہمارے حصے سے دوبارہ الحاق کے لیے احتجاج کر رہے ہوتے۔"
عمر عبداللہ نے کہا، "جموں و کشمیر کا وہ حصہ ہمارا ہے۔ ہم ان لوگوں کو اپنا سمجھتے ہیں۔" انہوں نے کہا کہ "جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ابھی بھی ان کے لیے سیٹیں محفوظ ہیں، اس امید میں کہ ایک دن وہ ان خالی نشستوں کو پُر کریں گے۔"
وزیر اعلیٰ 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے اور ریاست کو دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کرنے کے فیصلے کا حوالہ دے رہے تھے۔
عبداللہ نے اپنے خطاب کے دوران کہا، ’’میں لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کی نمائندگی کرتے رہیں گے اور جموں و کشمیر کو اس سطح تک پہنچانے کے لیے کام کریں گے جس کا تصور آزادی کے لیے قربانیاں دینے والوں نے کیا تھا۔
Srinagar, Jammu and Kashmir: On the occasion of the 80th Independence Day, Chief Minister Omar Abdullah says, " ...today, we pay tribute to all those who laid down their lives for the freedom of our country. today is a day of happiness and remembrance as well..." pic.twitter.com/zKSyYQGhgR— IANS (@ians_india) August 15, 2026
وزیر اعلیٰ نے کہا، "اس قربانی کا احترام کرتے ہوئے، ہم ان خوابوں کو پورا کریں گے جو انہوں نے ہمارے لیے وراثت کے طور پر چھوڑے تھے- چاہے وہ خصوصی حیثیت کا حصول ہو، جموں و کشمیر کے لیے آئینی ضمانتوں کی بحالی ہو، ریاست کا دوبارہ دعویٰ ہو، یا ترقی کے نئے دور کا آغاز ہو۔"
عبداللہ نے جمہوریت اور وفاقیت کو ہندوستان کی دو بڑی طاقتیں قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ "جمہوریت کا ہر قیمت پر تحفظ، جمہوریت کو ہر قیمت پر مضبوط کرنا، اور جمہوریت کو ہر قیمت پر زندہ رکھنا- یہ ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔" وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہندوستان صرف کاغذوں پر نہیں بلکہ روح میں بھی 'ریاستوں کا اتحاد' ہے۔
انہوں نے کہا کہ جب ہم وفاقیت کی بات کرتے ہیں تو اسے مضبوط کرنے کا عمل جموں و کشمیر سے شروع ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی ہم سے چھین لیا گیا اسے بحال کیا جانا چاہیے تاکہ یہ وفاقیت اور شناخت محض بیان بازی نہ رہے بلکہ اس پر عمل درآمد ہو۔
تاہم، عبداللہ نے نوٹ کیا کہ وفاقیت کو مضبوط کرنے کا مطلب محض ایک یونین ٹیریٹری کو ریاست کا درجہ دینا نہیں ہے۔ اس میں خود ریاستوں کو بااختیار بنانا شامل ہے۔
انہوں نے کہا کہ جب مرکزی ایجنسیاں ریاستوں کے کام میں مداخلت کرنے لگتی ہیں تو وفاقیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ جب ریاستوں کے اختیارات کو کم یا کھوکھلا کر دیا جاتا ہے اور مرکزی ایجنسیاں اقتدار سنبھالتی ہیں تو وفاقیت کو نقصان ہوتا ہے اور اس کے نتائج اکثر سڑکوں پر دیکھے جاتے ہیں۔
عبداللہ نے دہلی میں حالیہ طلباء کے احتجاج کو اس مسئلے کا براہ راست نتیجہ قرار دیا۔
انہوں نے کہا، "ہمارے وفاقی ڈھانچے کے تحت، تعلیم اور صحت دونوں ریاستی ذمہ داریاں تھیں۔۔۔ پھر بھی، امتحان کے انداز کو تبدیل کر دیا گیا۔ نیٹ، این ٹی اے، اور جے ای ای جیسے امتحانات متعارف کرائے گئے، اور میڈیکل اور انجینئرنگ کالجوں کے داخلوں کے لیے ریاستوں کا اختیار چھین لیا گیا۔ اس کی وجہ سے دہلی میں اس عمل کے خلاف احتجاج اور مظاہرے ہوئے۔"
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ قومی اداروں کے لیے قومی سطح کے امتحانات کا انعقاد قابل قبول ہے، لیکن ریاستوں کو اپنے اداروں کے لیے امتحانات منعقد کرنے کا حق برقرار رکھنا چاہیے۔
انہوں نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر میں بھی بھرتی کے امتحانات میں دھوکہ دہی کے الزامات نے نوجوانوں کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ’’سچ یہ ہے کہ کسی چیز یا نظام کی ساکھ کو تباہ ہونے میں صرف چند منٹ لگتے ہیں، لیکن اسے دوبارہ بنانے میں برسوں لگتے ہیں۔‘‘
عبداللہ نے کہا کہ جمہوریت میں حکومت، اپوزیشن اور میڈیا سبھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا، "حکومت کا کام کام کرنا ہے، اپوزیشن کا کام حکومت کا احتساب کرنا ہے- اسمبلی کے اندر اور باہر؛ اور میڈیا کا کام ہے کہ وہ دونوں کا احتساب کرے۔"
تاہم، این سی لیڈر نے زور دیا کہ حکومت سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ’’اپوزیشن بھی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں آسکتی، انہیں محض باتوں تک محدود رہنے کے بجائے عملی جامہ پہنانا چاہیے۔‘‘
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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