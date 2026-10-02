ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پلاسٹک کے کچرے سے مہاتما گاندھی کی تصویر تیار، کلگام کے فنکار مدثر رحمان ڈار کا ماحولیات کے تحفظ کا منفرد پیغام
فنکار نے اپنی تخلیق کے ذریعے لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ روزمرہ زندگی میں پلاسٹک کے غیر ضروری استعمال کو کم کریں۔
Published : October 2, 2026 at 7:45 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) کلگام سے تعلق رکھنے والے فنکار اور ایکو آرٹ ایکٹیوسٹ مدثر رحمان ڈار نے گاندھی جینتی کے موقع پر ایک منفرد اور قابلِ توجہ فن پارہ تیار کرکے صفائی، پلاسٹک آلودگی اور ماحولیات کے تحفظ کے حوالے سے اہم پیغام دیا ہے۔
مدثر رحمان ڈار نے روایتی رنگوں، پینٹ یا برش کا استعمال کرنے کے بجائے ضائع شدہ پولی تھین بیگز اور مختلف اقسام کے پلاسٹک کچرے کو استعمال کرتے ہوئے مہاتما گاندھی کی ایک دیوہیکل تصویر تخلیق کی ہے۔ اس منفرد فن پارے کے ذریعے فنکار نے نہ صرف اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کیا بلکہ عام لوگوں کی توجہ بڑھتے ہوئے پلاسٹک کچرے اور اس کے ماحول پر پڑنے والے منفی اثرات کی جانب بھی مبذول کرائی ہے۔
گاندھی جینتی کے موقع پر پیش کیا جانے والا یہ فن پارہ صفائی اور ماحولیات کے تحفظ کے پیغام کو ایک منفرد فنکارانہ انداز میں اجاگر کرتا ہے۔ فنکار کا کہنا ہے کہ عام طور پر جس چیز کو کچرا سمجھ کر پھینک دیا جاتا ہے، اسے تخلیقی سوچ اور فن کے ذریعے دوبارہ استعمال میں لاکر ایک بامعنی پیغام کے اظہار کا ذریعہ بنایا جاسکتا ہے۔
پولی تھین اور پلاسٹک کا بڑھتا ہوا استعمال ماحولیاتی آلودگی کے اہم اسباب میں شمار ہوتا ہے، جبکہ ان اشیا کو مناسب طریقے سے ٹھکانے نہ لگانے کے باعث زمین، پانی اور قدرتی ماحول پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایسے میں مدثر رحمان ڈار کا یہ فن پارہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ فضلہ صرف پھینکنے کی چیز نہیں بلکہ اسے مناسب طریقے سے دوبارہ استعمال کرکے ماحول کے تحفظ کے لیے شعور بیدار کرنے کا ذریعہ بھی بنایا جاسکتا ہے۔
فنکار نے اپنے منفرد انداز کے ذریعے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ تخلیقی صلاحیتوں کو ماحولیاتی مسائل کے بارے میں عوامی بیداری پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فن صرف خوبصورتی کے اظہار تک محدود نہیں بلکہ یہ سماجی اور ماحولیاتی مسائل پر گفتگو شروع کرنے اور لوگوں کو ذمہ دارانہ رویوں کی طرف راغب کرنے کا مؤثر ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔
مہاتما گاندھی کی تصویر کے لیے پولی تھین بیگز اور پلاسٹک کے ضائع شدہ مواد کا استعمال اس فن پارے کو مزید معنویت فراہم کرتا ہے، کیونکہ گاندھی جینتی کے موقع پر صفائی اور ذمہ دارانہ شہری رویوں کا پیغام بھی اس تخلیق کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔
مدثر رحمان ڈار کی اس کاوش میں پلاسٹک کے فضلے کو دوبارہ استعمال کرنے، کچرے کے بہتر انتظام، صفائی کو فروغ دینے اور پائیدار طرزِ زندگی اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ فنکار نے اپنی تخلیق کے ذریعے لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ روزمرہ زندگی میں پلاسٹک کے غیر ضروری استعمال کو کم کریں، کچرے کو مناسب طریقے سے الگ کریں اور ماحول کو صاف رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
یہ منفرد فن پارہ اس بات کی مثال بھی پیش کرتا ہے کہ فن اور تخلیقی سوچ کے ذریعے ماحولیاتی تحفظ جیسے اہم موضوعات کو مؤثر انداز میں عوام تک پہنچایا جاسکتا ہے۔ گاندھی جینتی کے موقع پر تیار کیا گیا یہ دیوہیکل پورٹریٹ دیکھنے والوں کے لیے نہ صرف ایک فنکارانہ تجربہ ہے بلکہ صفائی، پلاسٹک آلودگی اور ماحولیات کے تحفظ کے حوالے سے ایک واضح پیغام بھی رکھتا ہے۔