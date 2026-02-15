ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر میں مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ مہا شیوراتری منائی گئی
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 15, 2026 at 4:57 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): مہا شیوراتری اتوار کے روز کشمیر اور جموں خطے میں مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر ہندو عقیدت مندوں نے بھگوان شیو اور ماتا پاروتی کی تعظیم میں رات بھر خصوصی پوجا پاٹ اور عبادات کا اہتمام کیا۔
جموں خطے کے مختلف مندروں میں بڑی تعداد میں بھکت جمع ہوئے جبکہ سب سے بڑا اجتماع جموں شہر میں دیکھنے میں آیا۔ عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے تاریخی رگھونات مندر میں حاضری دی، جہاں خصوصی دعائیں بھجن اور مذہبی رسومات ادا کی گئیں۔
انتظامیہ کی جانب سے تہوار کے پیش نظر سکیورٹی اور دیگر سہولیات کے وسیع انتظامات کیے گئے تھے تاکہ عبادات خوش اسلوبی سے انجام پائیں۔
مندروں میں ویدک منتروں کی گونج سنائی دیتی رہی جبکہ عقیدت مندوں نے شیو لنگم پر دودھ، گھی، بیل پترا اور پانی چڑھا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔
یہ دن کشمیری پنڈت برادری کے لیے بھی خصوصی ثقافتی اہمیت رکھتا ہے اس موقع پر گھروں میں روایتی پکوان، خصوصاً مچھلی تیار کی جاتی ہے جو شیو اور پاروتی کے مقدس ملاپ کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ تہوار کی ایک اہم روایت بھیگے ہوئے اخروٹ تقسیم کرنا ہے جو ہندو دیوی دیوتاؤں کے احترام کی علامت تصور کی جاتی ہے۔ عبادت گزاروں نے ملک و قوم کی خوشحالی، امن اور بھائی چارے کے لیے خصوصی دعائیں بھی کیں۔
