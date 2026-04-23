مچیل یاترا 2026 کا آغاز، گزشتہ سال کے چشوٹی سانحے کی تلخ یادیں پھر تازہ
انتظامیہ نے مچیل یاترا 2026 کے لیے روزانہ 6000 شردھالوؤں کی حد مقرر کی ہے وہیں RFID کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 23, 2026 at 9:01 PM IST
جموں(عامر تانترے): خطہ چناب کے پاڈر علاقے میں واقع پوتر مچیل مندر کو 2026 یاترا کے لیے جمعرات کو کھول دیا گیا۔ تاہم اس کے ساتھ ہی گزشتہ سال کی ہولناک یادیں بھی تازہ ہوگئیں جب یاترا کے دوران راستے میں واقع چشوٹی گاؤں میں لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آکر 60 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔
مچیل کے پہاڑی علاقے میں قائم اس مندر کو ایک سادہ مگر باوقار تقریب کے دوران شردھالوؤں کے لیے کھولا گیا۔ تقریب میں ڈویژنل کمشنر جموں رمیش کمار اور انسپکٹر جنرل آف پولیس (IGP) جموں بھیم سین توتی نے بھی شرکت کی۔
گزشتہ سال 14 اگست کو بادل پھٹنے کے باعث اچانک سیلاب آیا تھا جو یاتریوں کو بہا لے گیا جبکہ سیلابی ریلہ نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی تھی۔ اس سانحے میں 68 لاشیں برآمد ہوئیں جبکہ 30 سے زائد افراد کا آج تک کوئی سراغ نہیں لگا۔ ریسکیو آپریشن کئی ہفتوں تک جاری رہا تاہم صرف 68 لاشیں ملنے کے بعد اسے ختم کر دیا گیا۔
مچیل شرائن کے انتظامی سربراہ دلیجیت سنگھ راٹھور نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ "چشوٹی کے لوگوں میں اب بھی خوف پایا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے گزشتہ سال کے بدترین حالات کا از خود مشاہدہ کیا۔" لیکن مندر کھلتے ہی بڑی تعداد میں شردھالو حاضری دینے پہنچے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ "اسی جذبے کے ساتھ اس سال بھی شردھالوآئیں گے۔"
انہوں نے بتایا کہ انتظامیہ نے اس سال یاترا کو منظم بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں تاہم انہوں نے لوگوں کو جاری کی گئی ہدایات پر سختی سے عمل کرنے کی بھی تلقین کی۔
انتظامیہ کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کے تحت چشوٹی میں لنگر اس بار فعال ہونے کا امکان نہیں ہے، البتہ مچیل کے بیس کیمپ پر اس کے لیے جگہ فراہم کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔
سب ڈویژنل مجسٹریٹ (SDM) پاڈر، امیت بھگت، نے کہا کہ احتیاطی تدبیر کے طور پر روزانہ 6000 شردھالوؤں کی حد مقرر کی گئی ہے تاکہ یاترا کو محفوظ اور منظم رکھا جا سکے۔ اس کے علاوہ ہر یاتری کے لیے RFID رجسٹریشن لازمی قرار دی گئی ہے تاکہ ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے۔
جی پی ایس سے منسلک RFID نظام شردھالوؤں کی شناخت اور مقام کی معلومات فراہم کرے گا، جو گزشتہ سال کے سانحے کے دوران سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اس وقت لاپتہ افراد کی شناخت صرف اہل خانہ کے بیانات کی بنیاد پر ہی کی گئی تھی۔
چشوٹی میں ریسکیو آپریشن بڑے پیمانے پر انجام دیا گیا جس میں فوج، نیم فوجی دستے، جموں و کشمیر پولیس، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، سول انتظامیہ، این جی اوز اور مقامی رضاکار شامل تھے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی موقع پر پہنچے۔ مرکزی حکومت اور یو ٹی انتظامیہ نے ہلاک اور زخمی افراد کے اہل خانہ کے لیے معاوضے اور علاج کی سہولیات کا اعلان کیا۔
مچیل مندر جموں و کشمیر کے اہم ہندو مذہبی مقامات میں شمار ہوتا ہے جہاں ہر سال جموں خطے سے ہزاروں شردھالو حاضری دیتے ہیں۔
