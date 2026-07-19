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ترال: بس اسٹینڈ کی میکڈمائزیشن کا کام شروع، عوامی حلقوں کا اظہارِ اطمینان
ترال کا بس اسٹینڈ گذشتہ کئی برسوں سے خستہ حال تھا، تاہم اب میکڈمائزیشن ہونے پر مقامی لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ہیں۔
Published : July 19, 2026 at 7:46 AM IST
ترال: امسال وادی میں میکڈمائزیشن (تارکول بچھانے) کا عمل مختلف وجوہات کی بنا پر تاخیر سے شروع ہوا، جس کی وجہ سے منظور شدہ سڑکوں پر بروقت میکڈم نہیں بچھایا جا سکا۔ تاہم، حکومت اور سرکاری ٹھیکیداروں کے درمیان تعطل ختم ہونے کے بعد اب ترال سے میکڈمائزیشن کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ آر اینڈ بی (R&B) کی جانب سے جنرل بس اسٹینڈ ترال میں تارکول بچھانے کا کام ہاتھ میں لیا گیا ہے، جس پر عوامی حلقوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔
مقامی لوگوں کے مطابق، ترال کا بس اسٹینڈ گذشتہ کئی برسوں سے انتہائی خستہ حالی کا شکار تھا، تاہم اب اس دیرینہ مطالبے کے پورا ہونے پر مقامی لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ہیں اور انہوں نے میکڈمائزیشن کے لیے انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے مقامی باشندوں نے بتایا کہ غوثیہ کالونی کی یہ انتہائی اہم سڑک گذشتہ کئی سال سے خراب تھی، جس کے باعث ایک وسیع آبادی کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا تھا۔
عوام کا کہنا ہے کہ سڑک کی میکڈمائزیشن کے بعد مقامی باشندے، راہگیر اور ٹرانسپورٹرز کافی خوش نظر آ رہے ہیں اور اس سے انہیں روزمرہ کے معاملات میں بڑی حد تک راحت ملے گی۔
انہوں نے ممبر اسمبلی، ترال رفیق احمد نائیک اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ علاقے کی دیگر سڑکوں پر بھی جلد تارکول بچھانے کا عمل شروع کیا جانا چاہیے۔
واضح رہے کہ ترال علاقے میں سڑکوں کے رابطے کو بہتر بنانے کے لیے اگرچہ انتظامیہ نے گذشتہ برسوں میں کئی سڑکوں کی حالت بہتر کی ہے، تاہم اب بھی درجنوں سڑکیں تجدید و مرمت اور میکڈمائزیشن کی منتظر ہیں۔
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