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رفیع آباد میں سڑکوں پر میکڈم بچھانے کا کام شروع
متعلقہ حکام نے بتایا کہ یہ ایک انتہائی اہمیت کی حامل سڑک ہے اور گزشتہ کئی برسوں سے اس کی حالت کافی خراب تھی۔
Published : September 12, 2026 at 11:27 AM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے رفیع آباد کے دور افتادہ علاقے اچھابل اور دیگر علاقوں میں محکمہ آر اینڈ بی وترگام ڈویژن کی جانب سے سڑکوں پر میکڈم ڈالنے کا کام شروع کردیا گیا ہے۔
گزشتہ کئی برسوں سے ان سڑکوں کی حالت انتہائی خراب تھی، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ میوہ صنعت سے وابستہ افراد کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ خاص طور پر رفیع آباد کی اچھابل سڑک انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ روزانہ میوہ بردار گاڑیاں اسی راستے سے سوپور فروٹ منڈی کی جانب روانہ ہوتی ہیں۔ یہ سڑک ضلع بارہمولہ، کپواڑہ اور دیگر علاقوں کو بھی آپس میں جوڑتی ہے۔
متعلقہ حکام نے بتایا کہ یہ ایک اہم سڑک ہے اور گزشتہ کئی برسوں سے اس کی حالت کافی خراب تھی۔ اگرچہ رواں سال سڑک پر میکڈم ڈالنے کا کام تاخیر سے شروع کیا گیا، تاہم امید ہے کہ اسے جلد مکمل کرلیا جائے گا۔ بالائی علاقوں سے سیب کی منڈیوں کی جانب جانے والے کسانوں اور میوہ بردار گاڑیوں کو سڑک کی بہتری سے کافی راحت ملے گی۔ اس وقت سڑک پر کام تیزی سے جاری ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی جانب سے رفیع آباد میں مزید کئی ترقیاتی کام بھی جلد شروع کیے جائیں گے، جس سے میوہ صنعت سے وابستہ لوگوں کو سہولت حاصل ہوگی۔متعلقہ حکام نے کہا کہ اکثر سڑکوں پر میکڈم ڈالنے کے بعد ناقص کام کی شکایات سامنے آتی ہیں، تاہم رفیع آباد میں جن سڑکوں پر میکڈم ڈالا جارہا ہے، وہاں کام معیار کے مطابق اور بہترین طریقے سے مکمل کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ ملے۔
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انہوں نے کہا کہ حکومت نے جن کاموں کو منظوری دی ہے، انہیں رواں سال ہی ہر صورت مکمل کیا جائے گا، تاکہ لوگوں کو جلد از جلد راحت مل سکے۔ رفیع آباد کے دور دراز علاقوں میں بھی ترقیاتی کام شروع کردیئے گئے ہیں، جبکہ کئی علاقوں میں سڑکوں کی مرمت کے علاوہ دیگر اہم کام بھی جاری ہیں۔