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لداخ: لیہہ میں ہائی کورٹ بنچ کے قیام کو منظوری، ایل جی نے چیف جسٹس کی سفارش پر لگائی مہر
لیفٹیننٹ گورنر نے چیف جسٹس کی سفارش پر لداخ میں ہائی کورٹ بنچ کے لیے 'لیہہ' کی منظوری دے دی ہے۔
By PTI
Published : September 22, 2026 at 4:37 PM IST
لیہہ/جموں: لداخ کے لیہہ میں جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کی بنچ کا قیام عمل میں آئے گا۔ جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سفارش پر عمل کرتے ہوئے، لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ نے منگل کے روز یونین ٹیریٹری میں ہائی کورٹ بنچ کے مقام کے طور پر 'لیہہ' کی منظوری دے دی۔
جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل نے 15 ستمبر کو مطلع کیا تھا کہ چیف جسٹس نے ہائی کورٹ بنچ کے قیام کے لیے لیہہ کی سفارش کی ہے۔
یو ٹی انتظامیہ کے ترجمان نے بتایا کہ لیہہ کے لیے یہ سفارش اہم عدالتی، انتظامی اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق عوامل کی بنیاد پر کی گئی تھی، جن میں لیہہ ڈویژن سے آنے والے مقدمات کی تعداد، اس کی انتظامی اہمیت اور بنچ کے کام کا آغاز کرنے کے لیے موزوں بنیادی ڈھانچے کی دستیابی شامل ہے۔
انہوں نے نشاندہی کی کہ انتظامیہ کو پیش کردہ عدالتی اعداد و شمار کے مطابق، یونین ٹیریٹری لداخ سے 423 مقدمات زیر التوا ہیں، جن میں سے 252 کا تعلق لیہہ ڈویژن سے ہے۔ اس طرح، لداخ کے زیر التوا مقدمات کا تقریباً 60 فیصد حصہ لیہہ سے ہے۔
نتیجتاً، ہائی کورٹ نے یہ طے کیا کہ ابتدائی طور پر لیہہ میں بنچ کے قیام سے خطے کے اکثر مقدمے سے جڑے افراد اور قانونی پیشہ ور افراد کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ہائی کورٹ نے اس حقیقت کو بھی مدنظر رکھا کہ لیہہ یونین ٹیریٹری لداخ کا انتظامی ہیڈکوارٹر ہے۔
ہائی کورٹ کے مراسلے کا حوالہ دیتے ہوئے ترجمان نے کہا، "اس شہر میں انتظامی ہیڈکوارٹر، سول/انتظامی سیکرٹریٹ اور مختلف سرکاری محکموں کے مرکزی دفاتر موجود ہیں۔ لہٰذا، ابتدائی طور پر لیہہ میں بنچ کے قیام سے انتظامی امور کے حوالے سے بہتر رابطہ کاری ممکن ہو سکے گی، جس میں قانونی نمائندگی، سرکاری حکام کی جانب سے جوابات اور عدالتی کارروائی سے وابستہ دیگر انتظامی تقاضے شامل ہیں۔"
ہائی کورٹ نے کہا کہ اگرچہ بنچ کے لیے مستقل ادارہ جاتی بنیادی ڈھانچہ طویل مدتی اقدام کے طور پر تیار کیا جائے گا، لیکن لیہہ میں پہلے ہی موزوں عارضی بنیادی ڈھانچے کی نشاندہی کر لی گئی ہے۔ اس سے بنچ کو مستقل بنیادی ڈھانچے کی تکمیل اور تعمیر کے طویل عمل کا انتظار کیے بغیر اپنے عدالتی فرائض کی انجام دہی شروع کرنے میں مدد ملے گی۔
ترجمان نے بتایا کہ منظوری کے بعد، محکمہ قانون و انصاف، لیہہ کے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ مل کر ضروری انتظامی انتظامات کرے گا۔ ان میں پروٹوکول، آنے والے ججوں اور عملے کے لیے رہائش، اور بنچ کے کام کاج کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات شامل ہوں گے۔
یہ منظوری 'یونین ٹیریٹری آف لداخ (جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کی لداخ میں نشست) ریگولیشن، 2026 ' کی دفعہ 2(2) کے تحت دی گئی ہے۔ یہ ضابطہ صدرِ ہند کی جانب سے جاری کیا گیا تھا اور پانچ ستمبر کو نافذ العمل ہوا۔
واضح رہے، اگست میں مرکزی حکومت نے لداخ میں الگ سے ہائی کورٹ یا اس کی مستقل بنچ قائم کرنے کے مطالبے کو پورا کرتے ہوئے وہاں جموں و کشمیر ہائی کورٹ کی بنچ قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وزیراعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں اس فیصلے کو منظوری دی گئی تھی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ایکس پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے اس کی جانکاری دی تھی۔
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