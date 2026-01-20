ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سری نگر میں ازسرِنو تعمیر شدہ امیرا کدل کا افتتاح کیا
ازسرِنو تعمیر شدہ امیرا کدل پل پر اسمارٹ لائٹنگ، بیٹھنے کے انتظامات اور بہتر راستے فراہم کیے گئے ہیں۔
Published : January 20, 2026 at 4:45 PM IST
سری نگر: (جاوید احمد ڈار) لیفٹیننٹ گورنر جموں و کشمیر منوج سنہا نے منگل کے روز سری نگر میں ازسرِنو تعمیر شدہ امیرا کدل پیڈسٹرین برج کا افتتاح کیا۔ تفصیلات کے مطابق اس منصوبے کو سری نگر اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت مکمل کیا گیا ہے۔
واضع رہے کہ امیرا کدل، جو سری نگر کے قدیم اور تاریخی پلوں میں شمار ہوتا ہے، کو عوامی آمد و رفت کو بہتر بنانے اور دریائے جہلم کے کنارے ثقافتی و تاریخی حسن کو فروغ دینے کے مقصد سے مکمل طور پر پیدل چلنے والوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔
افتتاحی تقریب کے دوران لیفٹیننٹ گورنر کے ہمراہ ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گَرگ، انسپکٹر جنرل آف پولیس کشمیر زون، ڈپٹی کمشنر سری نگر، چیف ایگزیکٹو آفیسر سری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ، ایم ایل اے لال چوک احسن پردیشی اور دیگر اعلیٰ افسران موجود تھے۔
اس دوران لیفٹنٹ گورنر منہوج سنہا نے میڈیا سے بات کرتے ہوے کہاسارٹ سٹی پروجکٹ کے اندر کئی کام کیے گئے ہیں ۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پل لال چوک کے مصروف تجارتی علاقے کو ملحقہ بازاروں سے جوڑنے میں ایک اہم عوامی مرکز کے طور پر کام کرے گا، جبکہ اسے پیدل چلنے والوں کے لیے ایک ثقافتی اور تفریحی مقام کے طور پر بھی ترقی دی گئی ہے۔
ازسرِنو تعمیر شدہ امیرا کدل پل پر اسمارٹ لائٹنگ، بیٹھنے کے انتظامات اور بہتر راستے فراہم کیے گئے ہیں، جو اسے سری نگر میں جاری دریائی کنارے کی ترقی اور شہری خوبصورتی میں ایک اہم اضافہ بناتے ہیں۔