ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں ڈویژن کے دہشت گرد حملوں کے مہلوکین کے 41 رشتہ داروں کو سرکاری ملازمت کے تقرری لیٹر دیے گئے
اپنے خطاب میں لیفٹیننٹ گورنر نے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور دہشت گردی کا شکار ہونے والے خاندانوں کے غم میں شریک ہوئے۔
Published : December 11, 2025 at 10:27 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جمعرات کو جموں ڈویژن کے دہشت گردی کا شکار ہونے والوں کے 41 رشتہ داروں (NoKs) کو تقرری لیٹر سونپے۔
ہمدردانہ تقرری کے قواعد SRO-43 اور بازآبادکاری اسسٹنس سکیم (RAS) کے تحت عمر میں نرمی کے کیسوں اور جموں و کشمیر کے پولیس شہداء کے 19 وارڈوں میں 22 مستفیدین کو بھی تقرری لیٹر دیے گئے۔
اس سے قبل، 28 جولائی 2025 کو، لیفٹیننٹ گورنر نے جموں ڈویژن سے دہشت گردی کا شکار ہونے والوں کے 94 رشتہ داروں کو تقرری لیٹر دیے تھے۔ اس اقدام سے جموں ڈویژن کے 135 دہشت گردی کے شکار خاندانوں کو راحت ملی ہے جنہیں دہائیوں سے انصاف سے محروم رکھا گیا تھا۔
دہشت گردی کا شکار ہونے والوں کے خاندانوں نے بے خوف ہو کر بات کی، کئی دہائیوں کی دہشت گردی اور مشکلات کا ذکر کیا اور پاکستان کے حمایت یافتہ دہشت گردوں اور ان کے مقامی ہمدردوں کو بے نقاب کیا۔
اپنے خطاب میں لیفٹیننٹ گورنر نے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور دہشت گردی کا شکار ہونے والے خاندانوں کے غم میں شریک ہوئے۔
لیفٹیننٹ گورنر نے اس بات کا اعادہ کیا کہ یہ ان خاندانوں کی عزت اور معاشی تحفظ کو بحال کرنے کا عزم ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ قیمت ادا کی۔
ایل جی نے کہا کہ، "ہمارا مشن ان خاندانوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانا ہے جنہیں جان بوجھ کر انصاف سے محروم رکھا گیا تھا تاکہ وہ معاشرے کی ہمہ گیر ترقی اور قوم کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔
20 سال کے انتظار کے بعد، نصیب سنگھ اور اس کے خاندان کا دکھ بالآخر ختم ہو گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے 28 جون 2005 کا دل دہلا دینے والا واقعہ سنایا، جب نصیب سنگھ کے والد دھرم سنگھ اور کوٹرنکا، راجوری کے چار دیگر افراد کو دہشت گردوں نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ دو دہائیوں سے نصیب سنگھ اور اس کا خاندان بدحالی، مسلسل خوف اور عدم تحفظ میں رہنے پر مجبور تھا۔ ان کی زندگی کے سیاہ دن ختم ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خاندان کے لیے امیدوں اور خوابوں کی ایک نئی صبح ہے۔
ریاسی کے رہائشی اختر حسین کو 13 جولائی 2005 کو دہشت گردوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس کی بیوی اور بچوں نے دو دہائیوں تک بے پناہ مشکلات برداشت کیں، اس نے خاندان پر گہرا اثر چھوڑا۔
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا ان خاندانوں نے ناقابل بیان غم کا بوجھ اٹھایا۔ اب، یہ نئی شروعات انہیں عزت کے ساتھ اپنی زندگیوں کو دوبارہ بنانے کی اجازت دے گی،۔
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ کی قیادت میں ہم دہشت گردی کے پورے ماحولیاتی نظام کو ختم کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ جو لوگ علیحدگی پسندی کو ہوا دے رہے ہیں اور قومی یکجہتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں انہیں قانون کے مطابق کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
لیفٹیننٹ گورنر نے سماج کے تمام طبقوں سے بھی اپیل کی کہ وہ جموں و کشمیر میں بے لوث عمل کے ساتھ ترقی کے مہایگیہ میں اپنا حصہ ڈالیں۔
یہ بھی پڑھیں: