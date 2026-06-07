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راجوری آپریشن میں ہلاک لیفٹیننٹ بیریشور گوسوامی کو فوجی اعزاز کے ساتھ بھرپور خراجِ
ورتھ لیئنگ تقریب میں جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے علاوہ فوجی و سول انتظامیہ کے متعدد سینئر افسران شریک ہوئے۔
Published : June 7, 2026 at 1:51 PM IST
جموں : سرحدی ضلع راجوری میں جاری انسدادِ دہشت گردی کارروائی ’’آپریشن شیروالی‘‘ کے دوران ہلاک ہونے والے بھارتی فوج کے نوجوان افسر لیفٹیننٹ بیریشور گوسوامی کو اتوار کے روز جموں ایئر فورس اسٹیشن پر فوجی اعزاز کے ساتھ پُر وقار انداز میں آخری خراجِ پیش کیا گیا۔ اس موقع پر فوج، پولیس اور سول انتظامیہ کے اعلیٰ حکام نے مہلوک افسر کی قربانی کو سلام پیش کیا۔
ورتھ لیئنگ تقریب میں جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، چیف سیکریٹری اٹل ڈولو، جی او سی وائٹ نائٹ کور، ڈائریکٹر جنرل پولیس نلین پربھات سمیت فوج اور سول انتظامیہ کے متعدد سینئر افسران شریک ہوئے۔ تمام معززین نے مہلوک افسر کے تابوت پر پھولوں کی چادریں چڑھائیں اور ان کی فرض شناسی، بہادری اور مادرِ وطن کے لیے عظیم قربانی کو خراجِ تحسین پیش کیا۔
واضح رہے کہ راجوری کے دوریمل علاقے میں جاری ’’آپریشن شیروالی‘‘ آج اپنے سولہویں روز میں داخل ہو چکا ہے۔ لیفٹیننٹ بیریشور گوسوامی ایک سرچ پارٹی کی قیادت کر رہے تھے جب گھنے جنگلات اور دشوار گزار پہاڑی علاقے میں آپریشن کے دوران وہ ایک گہری کھائی میں گر گئے۔ شدید زخمی ہونے کے باعث وہ دورانِ ڈیوٹی ہڈاک ہو گئے۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق علاقے میں لشکرِ طیبہ کے دو اہم دہشت گردوں کا محاصرہ کیا گیا ہے اور انہیں گرفتار یا ہلاک کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں جاری ہیں۔ فورسز نے عزم ظاہر کیا ہے کہ آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔
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مہلوک لیفٹیننٹ بیریشور گوسوامی کی قربانی کو فوجی حلقوں میں انتہائی احترام کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔