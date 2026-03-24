ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کمرشل گیس کی قلت، کشمیر میں ہوٹل, ریستوران اور ہاسٹل بند ہونے کے دہانے پر
ایل پی جی کی شدید کمی کے پیش نظر کمرشل آؤٹ لیٹس اب لکڑی یا کوئلے کے استعمال پر غور کر رہے ہیں۔
Published : March 24, 2026 at 8:18 PM IST
Updated : March 24, 2026 at 8:29 PM IST
سرینگر: عید کی تعطیلات کے بعد آج صبح سے ہی جب مختلف ادارے دوبارہ کام شروع کر رہے ہیں، سرینگر میں ایک کلاؤڈ کچن سروس جو گھریلو کھانا گھروں تک پہنچاتا ہے، اب بھی بند ہے ۔ گزشتہ سات سال سے "آو ٹفن" نامی یہ اسٹارٹ اپ اسپتالوں، ہاسٹل اور کارپوریٹ دفاتر سمیت روزانہ تقریباً 200 گاہکوں کو کھانا فراہم کرتا ہے۔
کشمیر کے "ٹفن مین" کے نام سے مشہور اس آؤٹ لیٹ کے مالک رئیس احمد ڈار ان دنوں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "ہم آج چار دن بعد کام شروع کرنے والے تھے، لیکن بازار میں کمرشل گیس سلنڈر دستیاب نہیں ہے۔ میں صبح سے گیس سپلائر کو فون کر رہا ہوں، لیکن وہ شام کو کال کرنے کو کہہ رہے ہیں۔" ان کے کچن کو روزانہ ایک گیس سلنڈر درکات ہوتا ہے۔
مغربی ایشیا (مشرق وسطیٰ) میں ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جاری تنازعہ نے ڈار کے کاروبار کو متاثر کیا ہے۔ جموں و کشمیر انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ گھریلو گیس دو ہفتوں کے لیے دستیاب ہے، کیونکہ مرکزی حکومت نے "ایسنشل کموڈیٹیز ایکٹ" کے تحت گھریلو صارفین کو ترجیح دی ہے۔ لیکن آبنائے ہرمز میں ایران کی ناکہ بندی کی وجہ سے خاص طور پر ہوٹلوں اور دیگر کمرشل اداروں کے لیے گیس کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ حکومت نے ان کے کوٹے کم کر دیا ہے۔
آبنائے ہرمز سے بھارت اپنی 90 فیصد ایل پی جی درآمد کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق روزانہ تقریباً 14 ملین بیرل تیل اس راستے سے گزرتا ہے، جس میں سے 84 فیصد ایشیائی ممالک کو ملتا ہے۔ اسی طرح 10 ارب کیوبک فٹ سے زیادہ ایل این جی بھی اسی راستے سے دنیا بھر میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے، جس میں ایشیا کا حصہ 83 فیصد ہے۔
لیکن 28 فروری سے جنگ شروع ہونے کے بعد اس راستے پر تجارت میں 97 فیصد کمی آئی ہے۔ ایران نے صرف چند جہازوں کو ہی گزرنے کی اجازت دی ہے۔ ان میں دو بھارتی جہاز "جگ وسنت" اور "پائن گیس" شامل ہیں، جو 92,600 ٹن ایل پی جی لے کر پیر کے دن اس راستے سے گزرے تھے۔ اب تک چار بھارتی جہاز اس راستے سے گزر چکے ہیں اور توقع ہے کہ 26 مارچ تک بھارت پہنچ جائیں گے۔ تاہم اس کے باوجود قلت برقرار ہے۔
شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی (SKUAST) بھی اس صورتحال سے متاثر ہے اور وہ اپنی آن لائن تعلیم کا نظام تیزی سے تیار کر رہی ہے۔ یونیورسٹی، جس کے 6000 طلبہ میں سے 2000 ہاسٹل میں رہتے ہیں، اپنے چھ ہاسٹل بند کرنے پر غور کر رہی ہے۔
زرعی یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر عظمت عالم خان کے مطابق : "گیس کی کمی کی وجہ سے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔" یونیورسٹی نے متعلقہ محکمہ سے درخواست کی ہے کہ اسے گیس کی فراہمی میں ترجیح دی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "اگر ہاسٹل بند ہوئے تو طلبہ کو آن لائن کلاسز فراہم کی جائیں گیں اور ضرورت پڑنے پر مکمل آن لائن نظام اختیار کیا جائے گا۔"
آل انڈیا ایل پی جی فیڈریشن کے سربراہ جگموہن سنگھ رینا نے کہا کہ وادی میں کمرشل گیس کی سپلائی مکمل طور پر بند ہو چکی ہے، جبکہ 80 فیصد کاروبار اسی پر منحصر ہے۔ انہوں نے کہا: "ہمیں روزانہ گیس کے لیے بے شمار فون آتے ہیں، اور سب کو سمجھانا مشکل ہو رہا ہے۔ حکومت کو کشمیر کو ممبئی یا دہلی کی طرح نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہاں ہوٹل، ہاسٹل اور تعلیمی ادارے مشکلات میں ہیں، انہیں رعایت دینی چاہیے۔"
انہوں نے تجویز دی کہ وقتی طور پر گیس کی فراہمی کے لیے او ٹی پی نظام ختم کر کے واؤچر سسٹم اپنایا جائے۔ ادھر، ٹفن سروس میں گیس کی کمی کے باعث کھانے کے مینو میں بڑی کمی کی گئی ہے۔ عید کے موقع پر جب گوشت کے پکوانوں کی مانگ سب سے زیادہ ہوتی ہے، 90 فیصد مینو کم کر دیا گیا ہے۔
سوشل میڈیا پر انہوں نے اعلان کیا کہ محدود گیس کی وجہ سے صرف 10 وازوان پکوان ہی دستیاب ہیں۔ ڈار نے کہا، "کئی پکوان تیار کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ عید کے دن گیس کی کمی نے ہمیں پریشان کر دیا۔ ہمیں کئی آرڈرز منسوخ کرنے پڑے اور کم گاہکوں کو ہی کھانا فراہم کر سکے۔" ان کے مطابق اس سے روزانہ کی 20 ہزار روپے کی آمدن 75 فیصد تک گر گئی ہے۔
ایک معروف وازوان ہوٹل کے مالک نے بتایا کہ وہ اضافی قیمت دے کر سلنڈر خرید رہے ہیں کیونکہ سپلائی ختم ہو چکی ہے۔ "اگر زیادہ پیسے نہ دیں تو ہمیں اپنا کام بند کرنا پڑے گا۔" ڈار نے کہا کہ پہلے کمرشل سلنڈر 1800 روپے میں ملتا تھا، اب 2500 روپے یا اس سے زیادہ میں مل رہا ہے، جو ان کے لیے قابل برداشت نہیں۔
انہوں نے کہا: "میں نے یہ کچن سروس شروع کرنے کے لیے اپنی بیوی کے زیورات فروخت کیے اور بینک سے بھی سود پر قرض لیا۔ ہمیں قسطیں بھی ادا کرنی ہیں اور ملازمین کو تنخواہیں بھی دینی ہیں، اس لیے یہ اخراجات برداشت کرنا مشکل ہے۔"
ڈار اب اپنا کلاؤڈ کچن چلانے کے لیے کوئلہ یا لکڑی استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے کہا، "میں نے ڈیزل چولہا بھی دیکھا، لیکن موجودہ حالات میں اس پر بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں۔ ہمیں یا تو لکڑی یا پھر کوئلہ استعمال کرنا پڑے گا۔"
