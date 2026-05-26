کشمیر، عید سے قبل بازاروں میں روایتی چہل پہل مفقود
ترال کے دکانداروں نے مشرق وسطیٰ میں جنگی صورتحال، پیٹرول و ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں کو کساد بازاری کی ایک بڑی وجہ قرار دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 26, 2026 at 3:30 PM IST
پلوامہ (شبیر بٹ) : جموں کشمیر میں عید الاضحی کی تقریب سعید آئندہ کل تزک واحتشام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اور آج یوم عرفہ کے دن وادی کے بازاروں میں روایتی چہل پہل مفقود رہی اور بازارو ں میں لوگ زیادہ تعداد میں نظر نہیں آئے۔
روایتی طور عید الفطر یا عید الاضحیٰ سے ایک روز قبل جموں و کشمیر کے تمام اضلاع کے بازاروں میں کافی گہما گہمی نظر آتی تھی، لوگ مختلف چیزیں خریدنے کے لیے بازاروں کا رخ کرتے تھے۔ تاہم اس بار جموں کشمیر کے بیشتر بازاروں میں ایسی گہما گہمی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے۔
جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھی ہر سال عید سے قبل جہاں لوگ بازاروں میں مختلف چیزوں کی خرید وفروخت میں مصروف نظر آتے تھے تاہم یہاں اس بار اس طرح کی گہما گہمی نظر نہیں آرہی ہے۔عید کے موقع پر جنوبی کشمیر کے ترال علاقے کے بازاروں میں خریداری کی سست روی نے سب کو چونکا دیا ہے۔
یوم عرفہ کے روز ترال کے بازاروں میں جوش و خروش کا فقدان دیکھا گیا۔ قصبے کی سڑکیں، جو خریداروں سے بھری رہتی تھیں،وہاں آج دکاندار خریداروں کے انتظار میں نظر آئے۔
دکانداروں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "مشرق وسطی میں جنگی صورتحال کے بعد مہنگای بڑھ گٰئی ہے جس کا راست اثر بازارون میں دیکھا گیا ہے۔" انہوں نے بتایا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتںوں میں بے تحاشہ اضافے کے باعث مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے جس کی وجہ سے خریدار روپے خرچ کرنے سے قاصر ہیں۔
اس کی کیا وجہ ہوسکتی ہے؟ یہ پوچھے جانے پر دکانداروں نے بتایا کہ کشمیر کے تقریباً ہر گاؤں میں نئی منی مارکیٹیں کھل گئی ہیں۔ صارفین کی ایک قابل ذکر تعداد اب اپنے آبائی مقامات پر خریداری کرنے کو ترجیح دیتی ہے۔ سستی فروخت نے علاقے کے سینکڑوں تاجروں کو پریشان کر دیا ہے کیونکہ وہ توقع کر رہے تھے کہ عید سے پہلے مارکیٹ میں تیزی آئے گی۔
عید کے پیش نظر بازاروں میں روایتی چہل پہل نظر نہیں آئی، جسکی وجہ سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مہنگائی نے اب اپنے اثرات زمینی سطح پر دکھائی دے رہے ہیں۔
