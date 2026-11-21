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کم لاگت، زیادہ منافع: محکمہ باغبانی پلوامہ کا جدید زرعی ٹیکنالوجی کے فروغ پر زور
میلے میں 30 کسانوں کو رعایتی نرخوں پر آلات فراہم کئے گئے اور اس موقع پر چیف ہارٹیکلچر آفیسر نے جدید کاشتکاری پر زور دیا۔
Published : November 21, 2026 at 3:20 PM IST
پلوامہ : محکمہ باغبانی کی جانب سے چیف ہارٹیکلچر آفس پلوامہ میں ایک میگا مشینری میلے کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد کسانوں کو رعایتی نرخوں پر جدید زرعی مشینری فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی پر مبنی کاشتکاری کو فروغ دینا تھا۔ اس اقدام کے ذریعے باغبانی کے شعبے میں پیداواری لاگت کم کر کے پیداوار اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کرنے کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔
میگا مشینری میلے کے دوران ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 30 کسانوں نے استفادہ کرتے ہوئے رعایتی نرخوں پر جدید زرعی آلات حاصل کیے۔ جدید مشینری کے استعمال سے نہ صرف کسانوں کی جسمانی مشقت اور کام کے بوجھ میں کمی آئے گی بلکہ زرعی سرگرمیوں میں تیزی اور پیداواری صلاحیت میں بھی اضافہ متوقع ہے۔ محکمہ باغبانی کی جانب سے اب تک منعقد کیے گئے دو مشینری میلوں کے ذریعے ضلع پلوامہ کے مجموعی طور پر تقریباً 70 کسان اس سہولت سے مستفید ہو چکے ہیں۔
اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیف ہارٹیکلچر آفیسر پلوامہ ریاض احمد شاہ نے کہا کہ مشینری میلے کے انعقاد کا بنیادی مقصد ضلع کے باغبانوں کو بھاری رعایت پر معیاری زرعی مشینری اور ٹیکنالوجی مہیا کرنا ہے، تاکہ وہ کم لاگت میں بہتر پیداوار حاصل کر کے معاشی طور پر مستحکم ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ باغبانی کسانوں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے پُرعزم ہے اور اس سلسلے میں انہیں ضروری آگاہی، تکنیکی رہنمائی اور مارکیٹ میں دستیاب معیاری مشینری تک رسائی دی جا رہی ہے۔
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چیف ہارٹیکلچر آفیسر نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ روایتی طریقہ ہائے کاشتکاری کے ساتھ ساتھ جدید زرعی تکنیکوں کو بھی اپنائیں، کیونکہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے اور اسی کے ذریعے باغبانی کے شعبے کو مزید ترقی دی جا سکتی ہے۔