ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں کے سانبہ ضلع میں پسند کی شادی پر تنازعہ، نوجوان لڑکی کی ویڈیو وائرل

رامیکا تھاپا نامی لڑکی نے اپنی مرضی سے عارف نام کے نوجوان سے کورٹ میں شادی کرلی اور اس دوران اسلام مذہب بھی اختیار کرلیا۔

Love Marriage Sparks Town Wide Buzz across Jammu Urdu News
پسند کی شادی پر تنازعہ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 6, 2026 at 10:46 AM IST

|

Updated : April 6, 2026 at 12:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں، (محمد اشرف گنائی): جموں خطے کے سانبہ ضلع میں ایک نوجوان لڑکی کی پسند کی شادی کو لے کر تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے۔ جس کے بعد معاملہ تیزی سے سرخیوں میں آ گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق رامیکا تھاپا نامی لڑکی نے اپنی مرضی سے عارف نام کے ایک نوجوان سے کورٹ میں شادی کر لی اور اس دوران اسلام مذہب بھی اختیار کر لیا۔

ذرائع کے مطابق جیسے ہی لڑکی کے اہلِ خانہ کو اس شادی کی اطلاع ملی، انہوں نے اس پر سخت اعتراض ظاہر کرتے ہوئے اسے اغوا کا معاملہ قرار دیا۔ خاندان کی جانب سے قانونی کارروائی کی بات بھی کہی گئی، جس سے صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے۔

پسند کی شادی پر تنازعہ (ETV Bharat)

گزشتہ دو سال سے والدین پر شادی کرنے کے لیے دباؤ بنایا

دوسری جانب اس لڑکی کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہے، جس میں اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ ویڈیو میں لڑکی کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ دو برس سے اپنے والدین کو عارف سے شادی کرنے کی خواہش کے بارے میں اظہار کرتی رہی۔ لیکن گھر والوں نے اس کی بات قبول نہیں کی۔

رامیکا تھاپا اور عارف (ETV Bharat)

انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور نہ کریں: رامیکا تھاپا

لڑکی نے اپنے والدین کو متنبہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر اس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا گیا تو وہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو سکتی ہے۔ لڑکی نے پولیس سے بھی اپیل کی کہ وہ عارف کے گھر والوں اور دوستوں کو تنگ نہ کریں۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر اس معاملے کو لے کر مختلف ردعمل سامنے آ رہے ہیں۔ فی الحال اس پورے معاملے میں پولیس کی جانب سے کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے۔

اسٹیشن ہاؤس آفیسر کا بیان

باری برہمنہ پولیس اسٹیشن کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ اغوا اور چوری کے الزامات کے سلسلے میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور اس کیس کے مزید پہلوؤں کی فی الحال تفتیش جاری ہے۔ لڑکی کے بیان کے بارے میں پوچھے جانے پر، پولیس حکام نے بتایا کہ لڑکی کا بیان تحقیقات کا محض ایک پہلو ہے اور اس کا تعلق اس کے اپنے موقف سے ہے۔ جب کہ پولیس آزادانہ طور پر تمام پہلوؤں سے جانچ کر رہی ہے۔ ایف آئی آر کی کاپی کی درخواست کے بارے میں افسر نے کہا کہ معاملہ حساس نوعیت کا ہے، اس لیے اس مرحلے پر دستاویز کا اشتراک نہیں کیا جا سکتا۔

یہ بھی پڑھیں:

ریٹائرڈ جج باپ نے بیٹی کی طلاق پر ڈھول اور تاشے بجائے، عدالت سے گھر تک استقبال، "گھر واپسی پر خوش آمدید؟"

لڑکی نے دوسری ذات کے لڑکے سے شادی کی تو گاؤں کے 40 خاندانوں نے سر منڈوا دیے

مہاراشٹر میں بین المذاہب جوڑوں کو ریاستی حکومت تحفظ فراہم کرے گی

بی جے پی رکن اسمبلی کی بیٹی کی فریاد، دلت لڑکے سے شادی

دو مذاہب کے افراد کا آپس میں جھگڑا، آٹھ افراد کو جیل

TAGGED:

WIDE BUZZ ACROSS JAMMU
LOVE MARRIAGE IN JAMMU
MARRIAGE BETWEEN TWO RELIGIONS
LOVE MARRIAGE SPARKS JAMMU TOWN

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.