جموں کے سانبہ ضلع میں پسند کی شادی پر تنازعہ، نوجوان لڑکی کی ویڈیو وائرل
رامیکا تھاپا نامی لڑکی نے اپنی مرضی سے عارف نام کے نوجوان سے کورٹ میں شادی کرلی اور اس دوران اسلام مذہب بھی اختیار کرلیا۔
Published : April 6, 2026 at 10:46 AM IST|
Updated : April 6, 2026 at 12:49 PM IST
جموں، (محمد اشرف گنائی): جموں خطے کے سانبہ ضلع میں ایک نوجوان لڑکی کی پسند کی شادی کو لے کر تنازعہ کھڑا ہو گیا ہے۔ جس کے بعد معاملہ تیزی سے سرخیوں میں آ گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق رامیکا تھاپا نامی لڑکی نے اپنی مرضی سے عارف نام کے ایک نوجوان سے کورٹ میں شادی کر لی اور اس دوران اسلام مذہب بھی اختیار کر لیا۔
ذرائع کے مطابق جیسے ہی لڑکی کے اہلِ خانہ کو اس شادی کی اطلاع ملی، انہوں نے اس پر سخت اعتراض ظاہر کرتے ہوئے اسے اغوا کا معاملہ قرار دیا۔ خاندان کی جانب سے قانونی کارروائی کی بات بھی کہی گئی، جس سے صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے۔
گزشتہ دو سال سے والدین پر شادی کرنے کے لیے دباؤ بنایا
دوسری جانب اس لڑکی کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہے، جس میں اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ ویڈیو میں لڑکی کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ دو برس سے اپنے والدین کو عارف سے شادی کرنے کی خواہش کے بارے میں اظہار کرتی رہی۔ لیکن گھر والوں نے اس کی بات قبول نہیں کی۔
انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور نہ کریں: رامیکا تھاپا
لڑکی نے اپنے والدین کو متنبہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر اس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا گیا تو وہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو سکتی ہے۔ لڑکی نے پولیس سے بھی اپیل کی کہ وہ عارف کے گھر والوں اور دوستوں کو تنگ نہ کریں۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر اس معاملے کو لے کر مختلف ردعمل سامنے آ رہے ہیں۔ فی الحال اس پورے معاملے میں پولیس کی جانب سے کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے۔
اسٹیشن ہاؤس آفیسر کا بیان
باری برہمنہ پولیس اسٹیشن کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ اغوا اور چوری کے الزامات کے سلسلے میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور اس کیس کے مزید پہلوؤں کی فی الحال تفتیش جاری ہے۔ لڑکی کے بیان کے بارے میں پوچھے جانے پر، پولیس حکام نے بتایا کہ لڑکی کا بیان تحقیقات کا محض ایک پہلو ہے اور اس کا تعلق اس کے اپنے موقف سے ہے۔ جب کہ پولیس آزادانہ طور پر تمام پہلوؤں سے جانچ کر رہی ہے۔ ایف آئی آر کی کاپی کی درخواست کے بارے میں افسر نے کہا کہ معاملہ حساس نوعیت کا ہے، اس لیے اس مرحلے پر دستاویز کا اشتراک نہیں کیا جا سکتا۔