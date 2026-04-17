جنوبی کشمیر کا ' آسیب زدہ' مکان، ادھوری محبت اور بے جواب سوال

جنوبی کشمیر کا ' آسیب زدہ' مکان، ادھوری محبت اور بے جواب سوال
نوجوان جوڑے کی لاشوں نے ویران اور 'آسیب زدہ' گھر سے جڑے ماضی کے زخموں کو پھر سے تازہ کر دیا۔
Published : April 17, 2026 at 6:01 PM IST
اننت ناگ: جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے ایک گاؤں میں دھان کے وسیع کھیتوں کے بیچ ایک ایسا گھر ہے جس کا ذکر یہاں کے لوگ عام طور پر نہیں کرتے۔ گاؤں کی پر رونق اور چہل پہل بھری زندگی سے دور یہ تنہا عمارت اپنے اندر ایک ایسا ماضی سموئے ہوئے ہے جس کی وجہ سے لوگ دن کے اجالے میں بھی اس کے نزدیک جانے بھی کتراتے ہیں۔ برسوں تک خاموش، ویران اور مقامی باشندوں کی بحث سے دور یہ گھر اس ہفتے ایک ایسے سانحے کا مرکز بن گیا جس نے دو دیہات کو ہلا کر رکھ دیا۔
کامڈ، دیالگام کے اس مکان کی برسوں کی خاموشی پیر کی صبح (13 اپریل) اُس وقت ٹوٹی، جب پہلے پانچ لاشوں، پھر تین کی برآمدگی کے بعد بالآخر دو لاشوں کی موجودگی کی بات جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگی۔ ان افواہوں سے پریشان اور اصل معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوششوں اور الجھنوں میں کالج کا ایک طالب علم فرحان شفیع لون بھی شامل تھا، جو یہاں اپنی بھیڑیں چرانے آیا تھا۔
فرحان کے مطابق : "اسی وقت (دو لاشوں کی برآمدگی کی افواہوں کے بیچ) مجھے اپنے لاپتہ بھائی کا خیال آیا، ورنہ میں کبھی اس گھر کے قریب بھی نہ جاتا۔ یہ گھر آسیب زدہ لگتا ہے اور ہم دن کے وقت بھی اس کے پاس جانے سے گریز کرتے ہیں۔ لیکن مجھے لگا کہ شاید میرا بھائی اور وہ لڑکی وہیں ہوں، کیونکہ اس گھر کا ماضی خوفناک رہا ہے۔"
لاشوں کی برآمدگی کے بعد جو انکشاف ہوا اس نے فرحان کے خدشات کو سچ ثابت کر دیا۔ پولیس نے اس ویران گھر سے دو نیم سڑی گلی لاشیں برآمد کیں — ایک اس کے بڑے بھائی کی اور دوسری اس کی کم عمر 'خاتون دوست' کی۔ یہ نوجوان جوڑا مارچ کے وسط میں، عید الفطر سے محض تین دن قبل، اپنے اپنے گھروں سے نکلنے کے بعد تقریباً ایک ماہ سے لاپتہ تھا۔
کھیتوں سے گھرے اور آبادی سے دور اس گھر کا ایک ماضی ہے جو کئی افراد کے عمر بھر کے درد و کرب کا باعث ہے۔ دہائیوں پہلے ہوئی کئی اموات کے بعد اس گھر کے مالکان نے ترک سکونت اختیار کرکے اسے ویران چھوڑ دیا۔ کامڈ گاؤں کے دوسرے حصے میں رہائش اختیار کرنے والے 'ویران' گھر کے مالک محمد جبار بٹ اور ان کا کنبہ اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتا ہے، لیکن حالیہ واقعے نے پرانے زخموں کو تازہ کر دیا۔
پر نم آنکھوں سے بٹ کی اہلیہ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "ہم نے وہاں اپنے جوان بیٹے اور ایک رشتہ دار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھودیا۔ وہ بیٹا اپنے بہن بھائیوں میں سب سے ذہین تھا۔" جاوید احمد اور علی محمد اس وقت نوعمر تھے جب ان کی موت ہوئی۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے بھی وہاں اموات ہو چکی ہیں۔
بٹ کی دختر نے داستان درد و کرب یوں بیاں کی: "میری ماں وہ صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ وہ سارا دن روتی اور بے چینی کی شکایت کرتی رہتی تھی۔ اس کے دل کا سکون ہی چھن گیا تھا۔ اسی وجہ سے ہمیں تقریباً دو دہائی قبل یہ گھر چھوڑنا پڑا۔ اب ہم اُس درد بھرے ماضی میں لوٹنا نہیں چاہتے۔"
چند کلومیٹر دور ہی شیچن نامی گاؤں میں بھی فضا غمگین ہے، جہاں یہ نوجوان جوڑا رہتا تھا۔ تقریباً ایک ہزار کنبوں پر مشتمل اس گاؤں میں متاثرہ خاندانوں کے گھر پر تعزیت پرسی کے لیے لوگوں تانتا بندھا ہوا ہے۔
اپریل کی 13تاریخ کو لاشیں برآمد ہونے کے فوراً بعد ہی اننت ناگ پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی تھی۔ لڑکی کے والد نے پہلے ہی اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی تھی۔ ادھر، چائلڈ ویلفیئر کمیٹی، اننت ناگ کے انچارج چیئرپرسن سجاد احمد راتھر کے مطابق: "لڑکی پہلے بھی گھر سے بھاگ چکی تھی۔ وہ کم عمر تھی اور ہم نے اسے تقریباً 15 دن تک چائلڈ کیئر انسٹی ٹیوشن میں رکھا تھا۔ بعد میں اسے والدین کے حوالے کیا گیا۔ مشاورت کے بعد اس نے دوبارہ اسکول جانا شروع کیا، حالانکہ اس نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔"
وہ مزید کہتے ہیں: "ہر پندرہ دن بعد وہ والدین کے ساتھ یہاں پیش ہوتی جس میں وہ نیٹ امتحان کی تیاری کی خواہش ظاہر کرتی تھی۔ ہمیں کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ دوبارہ بھاگ جائے گی۔ 15 اپریل کو اس کی نئی کونسلنگ طے تھی۔"
ادھر، لڑکے کے گھر میں اب بھی اس سانحے سے متعلق کوئی واضح جواب نہیں۔ سوگوار کنبہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ "ایسا کیوں ہوا؟" خاص طور پر جب وہ ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔
فرحان نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "وہ جاتے وقت کچھ بھی ساتھ نہیں لے گیا، یہاں تک اس نے 30 روپے بھی کمرے میں ہی چھوڑ دیے۔ اس کے گمشدہ ہونے کے بعد ہم نے ہر جگہ تلاش کیا، لیکن ہم نے یہ ہرگز نہیں سوچا تھا کہ وہ اس 'آسیب زدہ' مکان کی طرف جائے گا جس کے قریب ہم دن میں بھی نہیں جاتے تھے۔"
گاؤں کے سب لوگ اس جوڑے کے تعلق سے واقف تھے، لیکن لڑکی کے والد اس رشتے کے خلاف تھے۔ وہ کہتے ہیں: "وہ گیارہویں جماعت کی طالبہ تھی۔ صبح اسکول گئی، 850 روپے ساتھ لے گئی اور ایک کتاب خریدی، مگر واپس نہیں آئی۔ میں نے تھانے میں رپورٹ درج کرائی۔ راتوں کو اٹھ کر اس کا فون ملاتا تھا، جو سویچ آف تھا۔"
وہ مزید کہتے ہیں: "صبح ساڑھے گیارہ بجے باغ میں کام کے دوران مجھے فون آیا۔ میں فوراً تھانے پہنچا جہاں اس کا بے جان جسم دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔" وہ یہ کہتے ہوئے رو پڑے "وہ میری جان تھی۔ میری خواہش تھی کہ وہ بڑی ہو کر بعد میں شادی کرے۔" پولیس کے مطابق تحقیقات جاری ہے، اور وہ فرانزک رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔
گاؤں کی تنگ گلیوں میں اس سانحہ سے متعلق چیمیگوئیاں جاری ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ان دونوں کو بچپن سے ساتھ بڑھتے دیکھا تھا۔ ایک خاتون کہتی ہیں، "یہ بہت افسوسناک ہے کہ انہوں نے اتنی کم عمر میں زندگی ختم کر لی۔" تاہم کچھ لوگ اس سانحے کو اپنے ہی انداز میں سمجھنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے اپنے موبائل فون کی گیلری میں مناصر کی تصویر دیکھ کر برجستہ کہا: "لیلیٰ مجنوں کی طرح"، اور پھر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔
موت کے بعد دونوں گرچہ ایک ہی قبرستان میں دفن کیے گئے مگر علیحدہ لحدوں میں۔ فرحان نے دبی آواز میں کہا: "میں دونوں کی قبروں پر فاتحہ پڑھتا ہوں۔"
کھیتوں کے درمیان اور آبادی سے دور وہ 'گھر' اب بھی ویسا ہی -خاموش، تنہا اور نظر اندازکھڑا ہے۔ مگر اس بار اس کی کہانی اس کی دیواروں سے نکل کر کافی دور تک پہنچ کر ایسے سوالات چھوڑ گئی ہے جن کے جواب فی الحال نہ متاثرہ کنبوں کے پاس ہیں اور نہ گاؤں والوں کے پاس۔
