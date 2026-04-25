'بھگوان بدھ لداخ آ رہے ہیں'، لیہہ میں آثار کی تاریخی نمائش کی تیاریاں عروج پر

'بھگوان بدھ لداخ آ رہے ہیں'، لیہہ میں آثار کی تاریخی نمائش کی تیاریاں عروج پر
بدھ پورنیما کے موقع پر پہلی بار بھگوان بدھ کے آثار کی نمائش کی جائے گی جس میں اعلیٰ رہنمائں کی شرکت متوقع ہے۔
Published : April 25, 2026 at 6:14 PM IST
سرینگر: بھگوان بدھ کے "مقدس آثار کی نمائش" لداخ میں اگلے ماہ انجام دی جائے گی جس میں مرکزی وزراء، وزرائے اعلیٰ اور غیر ملکی سفیروں سمیت کئی اہم شخصیات اس ماہ کے آخر تک یونین ٹیریٹری میں آمد متوقع ہے۔
نئی دہلی کے نیشنل میوزیم میں محفوظ یہ آثار یکم مئی سے 15 مئی تک لیہہ میں پہلی بار بھارت کے اندر عوامی درشن کے لیے رکھے جائیں گے۔ منتظمین کے مطابق: "اس نمائش کا مقصد مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے دوران دنیا کو امن کا پیغام دینا ہے۔"
مہابودھی انٹرنیشنل میڈیٹیشن سینٹر (ایم آئی ایم سی) لیہہ کے بانی اور روحانی ڈائریکٹر وینریبل بھکشو سنگھاسینا نے اس موقع کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا: "یہ بدھ مت کے ماننے والوں اور لداخ کے لیے ایک نہایت مبارک موقع ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے بھگوان بدھ خود لداخ تشیف لا رہے ہوں۔ مقدس آثار کا ہوائی اڈے پر شاندار استقبال کیا جائے گا۔"
انہوں نے بتایا کہ یہ آثار پہلے منگولیا، تھائی لینڈ، ویتنام اور روس جیسے ممالک کا دورہ کر چکے ہیں، لیکن بھارت میں پہلی بار عوامی نمائش کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔
سخت سکیورٹی انتظامات کے بیچ ہڈیوں کے آثار نئی دہلی سے ہوائی جہاز کے ذریعے 29 اپریل کو لیہہ کے چوگلمسر علاقے کے جیوے تسل پہنچائے جائیں گے، جہاں نمائش کا آغاز یکم مئی کو بدھ پورنیما کے موقع پر ہوگا، جو بھگوان بدھ کی پیدائش کے طور پر منایا جاتا ہے۔
جیوے تسل وہ مقام ہے جہاں دلائی لامہ نے روحانی تعلیم دی ہے۔ 2018 میں وزیر اعظم نریندر مودی بھی یہاں آئے تھے۔ تاہم اب یہ مقام ایک نئی وجہ سے یاد رکھا جائے گا، کیونکہ یہاں پہلی بار بھگوان بدھ کے "پپراہوا"(Piprahwa) آثار کی نمائش ہوگی، جو 130 سال قبل قدیم کپل وستو سے دریافت کیے گئے تھے۔
یہ آثار اتر پردیش کے پپراہوا سے دریافت ہوئے تھے، جہاں ماہرین نے ایک صندوق سے جلی ہوئی ہڈیوں کے ٹکڑے حاصل کیے، جنہیں چوتھی یا پانچویں صدی قبل مسیح کا قرار دیا گیا۔ آثار قدیمہ سروے آف انڈیا نے تحقیقات کی بنیاد پر پپراہوا کو کپل وستو قرار دیا ہے، جہاں بھگوان بدھ نے "ترک دنیا" سے پہلے اپنی ابتدائی زندگی گزاری تھی۔
لداخ انتظامیہ نے اس بڑے پروگرام کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں، جہاں ہزاروں افراد کی آمد متوقع ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار نے ہدایت دی ہے کہ ہجوم کو قابو میں رکھنے کے لیے تقریباً 100 افراد پر مشتمل مخصوص بلاکس بنائے جائیں تاکہ بھگدڑ جیسے واقعات سے بچا جا سکے۔
لیہہ شہر میں خوبصورتی بڑھانے کے لیے خصوصی مہم بھی چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت پھول لگائے جا رہے ہیں، دیواروں پر آرٹ ورک اور گرافٹی بنائی جا رہی ہے اور سڑکوں کے کنارے گملے رکھے جا رہے ہیں۔
سنگھاسینا کے مطابق سری لنکا، نیپال، تھائی لینڈ سمیت بدھ مت سے تعلق رکھنے والے کئی ممالک کے سفیر اور ثقافتی گروپ بھی لداخ آئیں گے۔ مرکزی وزیر برائے ثقافت و سیاحت گجیندر سنگھ شیخاوت، جنہوں نے گزشتہ ہفتے نئی دہلی میں اس نمائش کا اعلان کیا تھا، ایک دن پہلے لیہہ پہنچ چکے ہیں۔
ایک سرکاری اہلکار کے مطابق مرکزی وزراء، وزرائے اعلیٰ اور سفارتکاروں کو باضابطہ دعوت نامے بھیجے گئے ہیں، جبکہ شمال مشرقی ریاستوں اور بہار کے وزرائے اعلیٰ کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔
سنگھاسینا نے بتایا کہ اس دوران بدھ مت اور بین المذاہب ہم آہنگی پر دو بین الاقوامی کانفرنسیں بھی منعقد ہوں گی۔ اس کے علاوہ روزانہ یوگا، مراقبہ اور طبی کیمپ بھی لگائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس تاریخی موقع کو دیکھنے کے لیے ایک لاکھ سے زائد افراد لیہہ پہنچ سکتے ہیں۔ دریں اثنائ، ہیمس خانقاہ میں اس نمائش سے قبل خصوصی دعاؤں کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں تقریباً 50 راہبوں نے شرکت کی۔
یہ بھی پڑھیں: