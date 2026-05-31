اپوزیشن لیڈر سنیل شرما کا عبداللہ خاندان پر حملہ، کہا عمر عبداللہ ریاستی درجے سے کم پر بھی راضی ہو جائیں گے
سنیل شرما نے کہاکہ "عمرعبداللہ ریاستی درجے سے کم کسی بھی چیز پر راضی ہو جائیں گے، بشرطیکہ ان کے پروٹوکول میں کمی نہ آئے۔"
Published : May 31, 2026 at 6:54 PM IST
جموں: (جاوید احمد ڈار) جموں و کشمیر اسمبلی میں قائدِ حزبِ اختلاف اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سینئر رہنما سنیل شرما نے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ پر سخت تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ عبداللہ خاندان نے کبھی اقتدار سے استعفیٰ نہیں دیا اور اگر ان کے سیاسی مراعات اور پروٹوکول برقرار رہیں تو عمر عبداللہ مکمل ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے پر بھی سمجھوتہ کر سکتے ہیں۔
میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے سنیل شرما نے کہا کہ "عمر عبداللہ استعفیٰ نہیں دیتے؛ عمر عبداللہ یونین ٹیریٹری کے لیے ریاستی درجے سے کم کسی بھی چیز پر راضی ہو جائیں گے، بشرطیکہ ان کے پروٹوکول میں کوئی کمی نہ آئے۔" اس بیان کے ذریعے انہوں نے جموں و کشمیر کی سیاسی حیثیت کے حوالے سے نیشنل کانفرنس کی قیادت کو نشانہ بنایا۔
بی جے پی رہنما نے الزام لگایا کہ عبداللہ خاندان کی سیاست ہمیشہ اقتدار اور سرکاری مراعات کے حصول کے گرد گھومتی رہی ہے، نہ کہ عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیشنل کانفرنس کی سیاست عہدوں اور پروٹوکول تک محدود رہی ہے اور پارٹی نے اہم سیاسی معاملات پر عوام کو گمراہ کیا ہے۔
سنیل شرما نے مزید کہا کہ بی جے پی جموں و کشمیر میں ترقی، شفافیت اور جمہوری اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے پُرعزم ہے، جب کہ انہوں نے نیشنل کانفرنس پر آئینی اور انتظامی معاملات کے حوالے سے ابہام پیدا کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب جموں و کشمیر کو دوبارہ ریاستی درجہ دیے جانے اور یونین ٹیریٹری کے مستقبل کے انتظامی ڈھانچے کے حوالے سے سیاسی بحث جاری ہے۔
