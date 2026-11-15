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کانگریس ایس پی اوز کی ہلاکتوں پر گمراہ کن بیانیہ پھیلا رہی ہے، فوج کی توہین کر رہی ہے، سنیل شرما
سنیل شرما نےطارق حمید قرہ سےمطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر اپنا بیان واپس لیں اور جاں بحق کے اہل خانہ سے معافی مانگیں۔
Published : November 15, 2026 at 10:16 PM IST
جموں: (اشرف گنائی) جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے کانگریس کے صدر طارق حمید قرہ کے اس بیان کی سخت مذمت کی ہے جس میں انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ کشتواڑ میں دو ایس پی اوز رشپال کمار اور ببّی چند کی ہلاکت میں فوج ملوث ہو سکتی ہے۔
سنیل شرما نے الزام عائد کیا کہ کانگریس دہشت گردوں سے توجہ ہٹانے اور سکیورٹی فورسز کو موردِ الزام ٹھہرانے کے لیے گمراہ کن معلومات پھیلا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رشپال کمار اور ببّی چند شکار کے لیے نہیں نکلے تھے، جیسا کہ طارق قرہ نے دعویٰ کیا ہے، بلکہ دونوں اسپیشل پولیس آفیسرز اسپیشل آپریشنز گروپ میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے اور درنا-مڑواہ میں قائم فوجی چوکی پر تعینات اہلکاروں کی جگہ ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے جا رہے تھے۔
سنیل شرما نے کہا کہ دونوں اہلکاروں کو شکاری قرار دینا ان کی قربانی اور سوگوار خاندانوں کی توہین کے مترادف ہے۔انہوں نے شناخت میں غلطی کے امکان سے متعلق دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد دونوں ایس پی اوز کی رائفلیں، میگزین اور گولہ بارود بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جائے واردات سے پاکستانی ساختہ آرمر پیئرِسنگ کارتوس بھی برآمد ہوئے ہیں، جبکہ جموں و کشمیر پولیس نے 30 لاکھ روپے انعام کے ساتھ تین مطلوب دہشت گردوں کے پوسٹر بھی جاری کیے ہیں۔
انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا کانگریس عوام کو یہ یقین دلانا چاہتی ہے کہ بھارتی فوج نے اپنے ہی پولیس اہلکاروں کو ہلاک کیا اور پھر ان کی رائفلیں لے کر فرار ہوگئی؟سنیل شرما نے مزید کہا کہ طارق قرہ کے اپنے بیانات ہی ان کے دعوے کی تردید کرتے ہیں۔ ان کے مطابق، قرہ نے خود کہا ہے کہ دونوں ایس پی اوز بغیر کسی رکاوٹ کے دو سکیورٹی ناکوں سے گزرے تھے۔ یہ ناکے پہلے سے فعال تھے اور وہاں تعینات اہلکار ان مقامی ایس او جی جوانوں کو اچھی طرح جانتے تھے، جو روزانہ پولیس اور فوجی چوکیوں کے درمیان نقل و حرکت کرتے رہتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں شناخت میں غلطی کا دعویٰ خود اپنے اندر تضاد رکھتا ہے۔ قائد حزب اختلاف نے کانگریس پر دوہرا معیار اپنانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ 14 نومبر کو طارق قرہ نے اسی واقعے کو دہشت گردی کی دلیل قرار دیا تھا، لیکن ایک روز بعد انہوں نے اس کا الزام فوج پر عائد کرنا شروع کردیا۔
سنیل شرما نے کہا کہ طارق قرہ نے خود تسلیم کیا ہے کہ وہ اپنے دعوؤں اور اطلاعات کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے میڈیا کے سامنے فوج پر ایک سنگین الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے واقعے پر سنی سنائی باتوں کو پھیلانا سیاست نہیں بلکہ غیر ذمہ داری ہے۔ دہشت گردوں کو اپنے جرم سے توجہ ہٹانے کے لیے اس سے بہتر کوئی بیانیہ نہیں مل سکتا تھا۔
انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ پاکستان کا پروپیگنڈا نظام بھی اب کانگریس کے ریاستی صدر کے بیان کو بھارتی فوج کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کرسکتا ہے۔سنیل شرما نے کہا کہ فوج، پولیس، ایس پی اوز اور ولیج ڈیفنس گارڈز انتہائی دشوار گزار علاقوں وارون، دچھن اور مڑواہ میں دہشت گردوں کی تلاش کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر فرائض انجام دے رہے ہیں، ایسے میں کانگریس کے بیانات ان کے حوصلے پست کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ کانگریس دوسروں پر واقعے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کا الزام عائد کرتی ہے، جبکہ خود عوام اور سکیورٹی فورسز کے درمیان بداعتمادی اور الجھن پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
سنیل شرما نے طارق حمید قرہ سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر اپنا بیان واپس لیں اور جاں بحق کے اہل خانہ، جموں و کشمیر پولیس اور بھارتی فوج سے معافی مانگیں۔ انہوں نے کانگریس کی مرکزی قیادت سے بھی وضاحت طلب کی کہ آیا وہ سکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے یا اپنے ریاستی صدر کے الزامات کی حمایت کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے عوام اپنی سکیورٹی فورسز کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں اور اس بزدلانہ حملے میں ملوث دہشت گردوں کو تلاش کرکے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔
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