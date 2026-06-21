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اپوزیشن لیڈر سنیل شرما کا این سی پر آؤٹ سورسنگ اور بیک ڈور تقرریوں کو جائز قرار دینے کا الزام
سنیل شرما نے کہا کہ سرکاری ملازمتیں شفاف اور میرٹ پر مبنی بھرتی کے عمل کے ذریعے پُر کی جانی چاہیے۔
Published : June 21, 2026 at 6:55 PM IST
سرینگر: (جاوید ڈار) جموں و کشمیر اسمبلی میں قائدِ حزبِ اختلاف اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سینئر رہنما سنیل شرما نے اتوار کو نیشنل کانفرنس (این سی) حکومت پر آؤٹ سورسنگ نظام اور بیک ڈور تقرریوں کو جائز قرار دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری ملازمتیں شفاف اور میرٹ پر مبنی بھرتی کے عمل کے ذریعے پُر کی جانی چاہیے۔
جموں و کشمیر میں آؤٹ سورسنگ کا نظام ایک اہم سیاسی مسئلہ بن چکا ہے۔ اس نظام کے تحت سرکاری محکمے مستقل بھرتیوں کے بجائے نجی ایجنسیوں کے ذریعے افرادی قوت حاصل کرتے ہیں۔
سنیل شرما نے کہا کہ اس طرزِ عمل سے اُن تعلیم یافتہ نوجوانوں کے مواقع محدود ہوتے ہیں جو مسابقتی امتحانات اور مقررہ بھرتی ایجنسیوں کے ذریعے سرکاری ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
انہوں نے واضح کیا کہ بی جے پی روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے خلاف نہیں ہے، تاہم حکومت کی جانب سے آؤٹ سورسنگ پر بڑھتے ہوئے انحصار کی سخت مخالفت کرتی ہے۔
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انہوں نے کہا کہ ’’ایک مناسب بھرتی نظام ہونا چاہیے جہاں تعلیم یافتہ نوجوانوں کو اُن کی صلاحیت اور میرٹ کی بنیاد پر ملازمتیں ملیں۔‘‘ سنیل شرما نے الزام لگایا کہ نیشنل کانفرنس نے آؤٹ سورسنگ نظام اور بیک ڈور تقرریوں کو جائز شکل دینے کی کوشش کی ہے، جبکہ مستحق امیدواروں کا انتخاب منصفانہ اور شفاف طریقۂ کار کے تحت ہونا چاہیے۔
انہوں نے مزید کہا کہ سرکاری ملازمتوں کو تسلیم شدہ بھرتی اداروں اور مسابقتی امتحانات کے ذریعے پُر کیا جانا چاہیے تاکہ جموں و کشمیر کے تمام امیدواروں کو یکساں مواقع میسر آئیں۔
اس مسئلے کو ہزاروں بے روزگار نوجوانوں سے براہِ راست متعلق قرار دیتے ہوئے شرما نے کہا کہ ان کی جماعت ہر ممکن فورم پر یہ معاملہ اٹھاتی رہے گی اور شفاف اور منصفانہ بھرتی نظام کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی۔
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