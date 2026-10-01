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پینے کے پانی کی عدم دستیابی پر لوسوانی کے لوگوں کا احتجاج، رہمو پلوامہ سڑک پر ٹریفک معطل

احتجاج کے دوران مقامی لوگوں نے رہمو پلوامہ سڑک پر ٹریفک کی نقل و حرکت کو عارضی طور پر بند کر دیا.

Looswani Residents Protest Over Drinking Water Shortage Traffic Disrupted on Rahmoo Pulwama Road, Urdu News
پینے کے پانی کی عدم دستیابی پر لوسوانی کے لوگوں کا احتجاج، رہمو پلوامہ سڑک پر ٹریفک معطل (Photo Credit; ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 1, 2026 at 3:02 PM IST

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پلوامہ، جموں و کشمیر (سید عادل مشتاق شاہ): ضلع پلوامہ کے لوسوانی علاقے کے لوگوں نے پینے کے پانی کی عدم دستیابی کے خلاف آج محکمۂ جل شکتی کے خلاف احتجاج درج کیا۔ احتجاج کے دوران مقامی لوگوں نے رہمو پلوامہ سڑک پر ٹریفک کی نقل و حرکت کو عارضی طور پر بند کر دیا، جس کے باعث سڑک پر گاڑیوں کی آمدورفت متاثر ہوئی۔

مقامی لوگوں کے مطابق گزشتہ تقریباً دس دنوں سے علاقے میں پینے کے پانی کی سپلائی متاثر ہے، جس کے باعث انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سے قبل انہیں قریبی علاقے سے پینے کا پانی فراہم کیا جا رہا تھا، تاہم کچھ عرصہ قبل یہ سپلائی بھی بند کر دی گئی، جس کے بعد صورتِ حال مزید سنگین ہو گئی۔

پینے کے پانی کی عدم دستیابی پر لوسوانی کے لوگوں کا احتجاج، رہمو پلوامہ سڑک پر ٹریفک معطل (Credit; ETV BHARAT)

گزارشات کے باوجود پانی کی سپلائی بحال نہیں
مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہوں نے پانی کی سپلائی بحال کرنے کے لیے انتظامیہ اور محکمۂ جل شکتی کے متعلقہ افسران سے متعدد بار رابطہ کیا اور مسئلہ حل کرنے کی درخواست کی، تاہم ان کے مطابق بارہا گزارشات کے باوجود ابھی تک پانی کی سپلائی بحال نہیں کی گئی۔

Looswani Residents Protest Over Drinking Water Shortage Traffic Disrupted on Rahmoo Pulwama Road, Urdu News
پینے کے پانی کی عدم دستیابی پر لوسوانی کے لوگوں کا احتجاج، رہمو پلوامہ سڑک پر ٹریفک معطل (Photo Credit; ETV BHARAT)
Looswani Residents Protest Over Drinking Water Shortage Traffic Disrupted on Rahmoo Pulwama Road, Urdu News
پینے کے پانی کی عدم دستیابی پر لوسوانی کے لوگوں کا احتجاج، رہمو پلوامہ سڑک پر ٹریفک معطل (Photo Credit; ETV BHARAT)

صاف اور پینے کے قابل پانی ہر شہری کی بنیادی ضرورت
مقامی لوگوں نے متعلقہ محکمہ اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ علاقے میں پینے کے پانی کی سپلائی فوری طور پر بحال کی جائے تاکہ انہیں مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ صاف اور پینے کے قابل پانی ہر شہری کی بنیادی ضرورت ہے اور اس کی مسلسل عدم دستیابی سے روزمرہ زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔

Looswani Residents Protest Over Drinking Water Shortage Traffic Disrupted on Rahmoo Pulwama Road, Urdu News
پینے کے پانی کی عدم دستیابی پر لوسوانی کے لوگوں کا احتجاج، رہمو پلوامہ سڑک پر ٹریفک معطل (Photo Credit; ETV BHARAT)

پانی کی سپلائی جلد بحال کرنے کی یقین دہانی
بعد ازاں پولیس موقع پر پہنچی اور مظاہرین سے بات چیت کی۔ پولیس کی مداخلت اور یقین دہانی کے بعد سڑک پر ٹریفک کی نقل و حرکت کو دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ مقامی لوگوں کو یقین دہانی کرائی گئی کہ علاقے میں پینے کے پانی کی سپلائی جلد بحال کرنے کے لیے متعلقہ حکام سے رابطہ کیا جائے گا۔

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TAGGED:

رحمو میں پینے کے پانی کی قلت
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