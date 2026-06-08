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ترال میں لوک جن شکھتی پارٹی کی جانب سے پروگرام کا اہتمام

رفیق ملک نے بتایا کہ آج ہمارے ساتھ کافی نوجوان ہیں کیونکہ اب یہ لوگ جھوٹی سیاست سے تنگ آ گئے ہیں۔

ترال میں لوک جن شکھتی پارٹی کی جانب سے پروگرام کا اہتمام
ترال میں لوک جن شکھتی پارٹی کی جانب سے پروگرام کا اہتمام (Image : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 8, 2026 at 1:21 PM IST

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Updated : June 8, 2026 at 2:52 PM IST

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ترال: (شبیر بھٹ) ٹاون ہال ترال میں گزشتہ روز لوک جنشکتی پارٹی( رام ولاس ) کی جانب سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس دوران پروگرام میں پارٹی کے ریاستی صدر رفیق ملک، ریاستی نائب صدر عاشق حسین، صوبائی صدر کشمیر مجلون احمد ڈار، ارشد احمد شیخ، ضلع صدر پلوامہ مظفر نایک، نایب ضلع صدر غلام نبی ،ایس ٹی پلوامہ کے نایب صدر معراج پلوامی کے علاوہ پارٹی کے کارکنوں نے شرکت کی۔اس موقع پر مقررین نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں آج تک روایتی سیاسی پارٹیوں نے عوام کے ساتھ استحصال کیا ہے اور یہاں کے جو سیاستدانوں نے جھوٹ اور دکھاوے کے علاوہ کچھ نہیں دیا ہے اور اب ہم مجبور ہو گئے ہیں۔ ہم نے اس پارٹی کے ساتھ اپنا دامن جوڑا کیونکہ جو اس پارٹی کو چلانے والے ہیں وہ نوجوانوں کے لیے کام کرنے والے ہیں۔

ترال میں لوک جن شکھتی پارٹی کی جانب سے پروگرام کا اہتمام (Video: ETV Bharat)

عاشق حسین نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کہتی ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور گزشتہ 70 سالوں سے انہوں نے صرف لوگوں کے ساتھ استحصال کیا ہے۔ ان کہنا ہے کہ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم کو آپ موقع دو ہم ایک سال میں جموں وکشمیر میں خوشحالی لائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت کشمیر میں بے روزگاری کا عالم ہے۔

میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رفیق ملک نے بتایا کہ آج ہمارے ساتھ کافی نوجوان ہیں کیونکہ اب یہ لوگ جھوٹی سیاست سے تنگ آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وقت کی سرکار کو سامنے آنا چاہیے اور لوگوں کے مشکلات کو دور کرنے میں اپنی فرائض انجام دینے چاہہے۔اس موقع پر عاشق حسین ایم ایل اے نے بتایا محبوبہ مفتی نے ہی کشمیر کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کیا ہے۔

Last Updated : June 8, 2026 at 2:52 PM IST

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LJP ONE DAY PROGRAMME IN TRAL
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لوک جن شکھتی پارٹی
ٹاون ہال ترال
LOKJAN SHAKTI PARTY

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