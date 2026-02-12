ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لوک جن شکتی پارٹی ہر علاقے سے امیدوار کھڑا کرے گی: رفیق ملک
آنے والے پنچایتی اور بلدیاتی انتخابات میں لوک جن شکتی پارٹی (رام ولاس) اپنے امیدوار نامزد کریں گے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 12, 2026 at 10:32 PM IST
پلوامہ (شبیر بھٹ): لوک جن شکتی پارٹی (رام ولاس) کی جانب سے جمعرات کو ٹاون ہال ترال میں ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں پارٹی کے جموں وکشمیر صدر رفیق ملک، سلیم چودھری، مظفر احمد ضلع صدر پلوامہ، معراج پلوامی اور دیگر لیڈران موجود تھے۔
اس موقع پر لوگوں نے پلوامہ سمیت وادی کے مختلف مسائل اجاگر کئے جن کو پارٹی صدر نے غور سے سنا اور انھیں یقین دہانی کروائی کہ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ کام کرتے رہیں گے۔
اپنے خطاب میں رفیق ملک نے بتایا کہ روایتی سیاسی پارٹیوں نے کشمیر کے عوام کو سبز باغ دکھایا ہے اور خود عالیشان لایف اسٹایل گزار کر عوام کو دو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف عمل ہیں۔
میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے رفیق ملک نے بتایا کہ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس (جے کے این سی) اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) نے عوام سے آج تک ووٹ تو حاصل کر لیے ہیں لیکن عوامی مشکلات کو کم کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ لیکن لوک جن شکتی پارٹی عوام کو کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے مزید کہا آنے والے پنچایتی اور بلدیاتی انتخابات میں انکی لوک جن شکتی پارٹی (رام ولاس) اپنے امیدوار نامزد کریں گے۔
