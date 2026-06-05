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لوک جن شکتی پارٹی کی جانب سے بارہمولہ میں یک روزہ کنونشن کا انعقاد
'اگر آپ لوگوں کےلیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم کو آپ موقع دو ہم ایک سال میں جموں وکشمیر میں خوشحالی لائیں گے'۔
Published : June 5, 2026 at 5:10 PM IST
بارہمولہ: (کوثر عرفات) شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے ڈاک بنگلہ میں آج لوک جنشکتی پارٹی( رام ولاس این ڈی اے ) کی جانب سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس دوران پروگرام میں پارٹی کے ریاستی صدر رفیق ملک، ریاستی نائب صدر عاشق حسین کے علاوہ پارٹی کے کارکنوں نے شرکت کی۔
اس موقع پر مقررین نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو آج تک جموں کشمیر میں راج کرتے تھے انہوں نے جھوٹ اور دکھاوے کے علاوہ کچھ نہیں دیا ہے اور اب ہم مجبور ہو گئے ہیں۔ ہم نے اس پارٹی کے ساتھ اپنا دامن جوڑا کیونکہ جو اس پارٹی کو چلانے والے ہیں وہ نوجوانوں کے لیے کام کرنے والے ہیں۔
عاشق حسین نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کہتی ہے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور گزشتہ 70 سالوں سے انہوں نے صرف لوگوں کے ساتھ استحصال کیا ہے اور میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم کو آپ موقع دو ہم ایک سال میں جموں وکشمیر میں خوشحالی لائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت کشمیر میں بے روزگاری کا عالم ہے اور آج اس پروگرام میں کافی نوجوان جمع ہوئے ہیں اور آنے والے وقت میں یہ تنظیم ان کے لیے کام کرے گی۔
میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رفیق ملک نے بتایا کہ آج ہمارے ساتھ کافی نوجوان ہیں کیونکہ اب یہ لوگ جھوٹی سیاست سے تنگ آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وقت کی سرکار کو سامنے آنا چاہیے اور لوگوں کے مشکلات کو دور کرنے میں اپنی فرائض انجام دینے چاہئیں۔