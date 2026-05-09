پلوامہ میں لوک عدالت کا انعقاد، پانچ ہزار مقدمات کے تصفیے کی کوشش
عدالتِ عظمیٰ کی ہدایات پر نیشنل لوک عدالت کا نظام متعارف کرایا گیا، جس کا مقصد عوام کو تیز اور آسان انصاف فراہم کرنا ہے۔
Published : May 9, 2026 at 1:30 PM IST
پلوامہ : ملک بھر کی عدالتوں میں اس وقت چار کروڑ سے زائد مقدمات زیرِ التوا ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس کی بڑی وجوہات ججوں کی کمی اور روایتی عدالتی نظام میں مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر ہیں، جس کے باعث عوام کو انصاف کے حصول کے لیے طویل انتظار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فی پچاس ہزار آبادی کے لیے تقریباً پچاس جج درکار ہوتے ہیں، جبکہ موجودہ تعداد محض بائیس کے قریب ہے۔
اسی صورتحال کے پیشِ نظر عدالتِ عظمیٰ کی ہدایات پر نیشنل لوک عدالت کا نظام متعارف کرایا گیا، جس کا مقصد عوام کو تیز، آسان اور باہمی رضامندی پر مبنی انصاف فراہم کرنا ہے۔ اس نظام میں پیچیدہ قانونی کارروائیوں کے بجائے افہام و تفہیم، مصالحت اور فریقین کی رضامندی کو ترجیح دی جاتی ہے تاکہ تنازعات خوش اسلوبی سے حل کیے جا سکیں۔ اسی سلسلے میں آج ضلع پلوامہ میں نیشنل لوک عدالت کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج پلوامہ، شبیر احمد نے کیا۔
ضلع بھر میں مختلف نوعیت کے تقریباً پانچ ہزار مقدمات کے تصفیے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی کی جانب سے اس مقصد کے لیے سات بینچز قائم کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر چیف جوڈیشل مجسٹریٹ مزمل احمد وانی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ لوک عدالت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہاں ہونے والے فیصلے فریقین کی باہمی رضامندی سے طے پاتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف اپیل کی گنجائش نہیں رہتی۔ مزید برآں، مقدمات کی عدالتی فیس بھی واپس کی جاتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا لوک عدالت نہ صرف قانونی تنازعات کے حل میں مدد دیتی ہے بلکہ فریقین کے درمیان موجود باہمی رنجشوں کو ختم کر کے سماجی ہم آہنگی کو بھی فروغ دیتی ہے۔ انہوں نے کہا لوگ اپنی شکایات اور مؤقف پیش کریں گے اور کوشش کی جائے گی کہ اختلافات کم کر کے فریقین کو ایک مشترکہ اور قابلِ قبول حل پر متفق کیا جائے، تاکہ انصاف کی فراہمی کے ساتھ معاشرتی ہم آہنگی بھی مضبوط ہو سکے۔