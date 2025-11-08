ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جنوبی کشمیر میں ٹرین اور چیل کے درمیان ٹکر، لوکو پائلٹ زخمی، معائنے کے بعد سروس بحال
سنیچر کی صبح ایک غیرمعمولی واقعہ اس وقت پیش آیا جب بارہمولہ سے بانہال کی طرف جانے والی مسافر ٹرین سے ایک چیل ٹکرا گیا۔
Published : November 8, 2025 at 11:29 AM IST
اننت ناگ، جموں و کشمیر (فیاض احمد لولو): جنوبی کشمیر میں سنیچر کی صبح ایک غیر معمولی واقعہ اس وقت پیش آیا جب بارہمولہ سے بانہال کی طرف جانے والی مسافر ٹرین (نمبر 74626) کے ساتھ ایک چیل ٹکرا گیا۔ یہ واقعہ بیجبہارہ اور اننت ناگ ریلوے اسٹیشن کے درمیان پیش آیا، جس کے بعد کچھ دیر کے لیے ٹرین خدمات معطل رہیں۔
ذرائع کے مطابق، چیل اچانک پرواز کرتے ہوئے ٹرین کے اگلے حصے سے ٹکرا گیا، جس سے لوکو پائلٹ وِشال معمولی طور زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق تصادم کے وقت ٹرین معمول کی رفتار سے چل رہی تھی، تاہم اچانک ٹکر کے باعث ٹرین کو فوری طور روک دیا گیا۔
ریلوے حکام اور تکنیکی ماہرین کی ٹیم کا معائنہ
زخمی پائلٹ کو اننت ناگ ریلوے اسٹیشن پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی، جس کے بعد ان کی حالت کو تسلی بخش قرار دیا گیا۔ واقعے کے بعد ریلوے حکام اور تکنیکی ماہرین کی ایک ٹیم نے انجن اور ٹرین کے اگلے حصے کا تفصیلی معائنہ کیا تاکہ کسی ممکنہ تکنیکی نقصان یا خطرے کی نشاندہی کی جا سکے۔
حادثہ معمولی نوعیت کا: ریلوے اعلیٰ افسر
ریلوے کے ایک اعلیٰ افسر نے بتایا کہ "حادثہ معمولی نوعیت کا تھا، تاہم مسافروں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کی گئیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ اس واقعے کے دوران کسی بھی مسافر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور تمام مسافر محفوظ ہیں۔ اننت ناگ ریلوے اسٹیشن کے ذرائع نے بتایا کہ انجن کی جانچ مکمل ہونے کے بعد ٹرین کو دوبارہ بحال کیا گیا اور معمول کے مطابق سروس بحال کر دی گئی۔
افواہوں پر کان نہ دھریں: ریلوے حکام
ریلوے حکام نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کے واقعات غیر متوقع ہوتے ہیں، تاہم تمام اسٹیشنوں پر احتیاطی تدابیر بڑھا دی گئی ہیں تاکہ مستقبل میں کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچا جا سکے۔ مزید برآں، ریلوے ڈیپارٹمنٹ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ مسافروں کی سلامتی اور ٹرین آپریشن کی شفافیت ہمیشہ ان کی اولین ترجیح ہے۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھریں، کیونکہ واقعہ معمولی نوعیت کا تھا اور ریلوے سروس مکمل طور پر بحال ہو چکی ہے۔