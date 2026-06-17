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ترال میں جنگلی جانوروں کی سرگرمیوں سے عوام پریشان

وائلڈ لائف محکمہ میں افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے وہ عوامی توقعات پر پورا نہیں اتر پا رہے ہیں۔

locals in Tral concerned about increased wildlife activity Urdu News
ترال میں جنگلی جانوروں کی ہڑبونگ سے عوام پریشان (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 17, 2026 at 9:40 AM IST

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ترال، پلوامہ (شبیر احمد بھٹ): جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں جنگلی جانوروں کی سرگرمیاں بڑھ جانے کی وجہ سے مقامی لوگوں میں تشویش پیدا ہوگئی ہے۔ تاہم متعلقہ محکمہ کی جانب سے اقدامات نہ کیے جانے سے لوگوں کی ناراضگی میں زیادہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ترال کے بٹہ گنڈ، نارستان، امیر آباد اور دیگر کئی دیہاتوں کے آباد لوگ، جنگلی جانوروں کی موجودگی سے عاجز آچکے ہیں۔ بٹہ گنڈ کے مقامی لوگوں کے مطابق علاقے میں ریچھ دھڑلے سے گھوم رہے ہیں۔ جس کی وجہ سے مقامی آبادی گھروں کے اندر محصور ہو چکی ہے اور خوف کی وجہ سے لوگ مسجد تک بھی جانے سے ڈر رہے ہیں۔

وائلڈ لائف محکمہ کے پاس بنیادی ساز و سامان کی کمی

مقامی لوگوں کی شکایت ہے کہ جنگلی جانوروں کی ہڑبونگ سے عوام عاجز آچکے ہیں اور وہ کھیت کھلیان اور باغات میں بھی نہیں جا پا رہے ہیں۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ وائلڈ لائف محکمہ کے پاس بنیادی ساز و سامان کی کمی ہے۔ جس کی وجہ سے ملازمین اپنے فرائض بہتر ڈھنگ سے ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ مقامی لوگوں نے وائلڈ لائف محکمہ کے ذمہ داروں سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ اس دوران امیر آباد اور نارستان میں بھی ریچھوں کی موجودگی آبادی کے لیے مشکلات کا باعث بنی ہوئی ہے۔

وائلڈ لائف محکمہ میں افرادی قوت کی کمی
اس ضمن میں جب ای ٹی وی بھارت نے جب رینج آفیسر وائلڈ لائف محکمہ سے بات کی تو انھوں نے اعتراف کیا کہ جنگلی جانوروں کی موجودگی سے عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ تاہم محکمہ اپنی سطح پر کام کر رہا ہے اور اطلاع ملتے ہی کیج نصب کیے جاتے ہیں۔ تاہم محکمہ میں افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے وہ عوامی توقعات پر پورا نہیں اتر پا رہے ہیں۔ انھوں نے عوام کو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا۔

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