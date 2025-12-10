ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پاری بل گاندربل کی رابطہ سڑک ڈھہہ جانے سے آبادی کو مشکلات کا سامنا، متعدد دیہات کا رابطہ منقطع
گاندربل سے متصل پیٹھ کونڈل گھاٹ پاری بل میں رابط سڑک دو ماہ قبل منہدم ہونے کے باوجود اب تک تعمیر نہیں کی گئی۔
Published : December 10, 2025 at 1:40 PM IST
گاندربل (فردوس احمد تانترے): جموں و کشمیر میں شیر پتھری گاندربل سے متصل پیٹھ کونڈل گھاٹ پاری بل میں رابط سڑک دو ماہ قبل اچانک ڈھ گئی۔ اس کی وجہ سے کئی علاقوں کا رابطہ منقطع ہو کر رہ گیا۔
یہ واقعہ دو ماہ قبل پیش آیا جب شیر پتھری میں واقع پیٹھ کونڈل گھاٹ پاری بل کی رابطہ سڑک اچانک ڈھہہ گئی، جس کی وجہ سے گاڑیوں سمیت پیدل چلنے والوں کو عبور و مرور میں گوناگوں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پیٹھ کونڈل گھاٹ پاری بل کے متعدد علاقوں، جن میں ژھندنہ گوگجہ گنڈ سہپوره، ربہ تار، شالہ بک، ٹاکن واری سے سڑک رابطہ منقطع ہو کر رہ گیا ہے۔
مقامی لوگوں نے اس بارے میں ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ستمبر کے آخری ہفتے میں پیٹھ کونڈل گھاٹ پاری بل کی رابطہ سڑک اچانک ڈھہہ گئی چونکہ سڑک نالہ سندھ کے کنارے سے گزرتی ہے، اس وجہ سے کنارے پر رہائش پذیر مکینوں کو زیادہ مشکلات در پیش آرہی ہیں۔
اس بارے میں جب ہم نے تعمیری عامہ کے ایگزیکٹو انجینئر گاندربل سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے فی الحال لوگوں کے پیدل چلنے اور دو پہیہ گاڑیوں کے گزرنے کے لائق بنا دیا ہے تاکہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس بارے میں جب ہم نے محکمہ ار پیشن اینڈ فلڈ کنٹرول گاندربل سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ 77 لاکھ روپے کا ٹینڈر جاری کیا ہے۔ امید ہے کہ جلد کام شروع ہوگا اور عوام کو راحت ملے گی۔
مزید پڑھیں: سنگم - پلوامہ سڑک انتہائی خستہ، لوگ پریشان
سونمرگ کی شٹکڑی رابطہ سڑک خستہ حال، لوگوں نے مرمت کا مطالبہ کیا