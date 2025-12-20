ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گاندربل: پرنگ پارک کو مقامی لوگوں کا پھر سے بحال کرنے کا مطالبہ
پرنگ پارک سیاحتی مقام کنگن تحصیل کے برلب نالہ سندھ پر واقع ہے جسے بحال کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
Published : December 20, 2025 at 3:49 PM IST
گاندربل (فردوس تانترے): کشمیر میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے حکومت کی جانب سے مختلف اقدامات کیے جارہے ہیں لیکن آج بھی کچھ ایسے سیاحتی مقامات موجود ہیں جو حکومت کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ ان میں سے ایک گاندربل ضلع کے سیاحتی مقام کنگن تحصیل کے برلب نالہ سندھ پر واقع پرنگ پارک بھی ہے۔ مقامی لوگوں نے اس پارک کی رونق کو پھر سے بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
جموں و کشمیر کے ضلع گاندربل کے کنگن تحصیل کے برلب نالہ سندھ میں پرنگ پارک واقع ہے۔ یہ کافی پرانا اور مشہور پارک ہے، یا پھر یوں کہا جائے کہ اہمیت اور سیاحت کے اعتبار سے یہ وادی کشمیر کا تیسرا پارک شمار ہوا کرتا تھا۔ وادئ کشمیر میں نامساعد حالات شروع ہونے سے قبل اس پارک اور اس کے نزدیک بہنے والے تیز رفتار نالہ سندھ کی لہروں کو دیکھنے کے لیے کافی تعداد میں سیاح یہاں آتے تھے اور لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ پرنگ پارک میں زیاده تر اسکولی بچوں کا آنا جانا ہوتا تھا۔ اس پارک کے نزدیک بنے واٹر ہیڈ سے ایک کنال نکلتی ہے، جس کی دیکھ بھال جموں و کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن کرتا ہے، جو کہ پورے گاندربل ضلع کی نہروں سے کسانوں کے لیے درکار پانی سپلائی کرتا ہے، جب کہ مشہور و معروف رنگل واٹر سپلائی پلانٹ کے ذریعے شہر سرینگر کے لاکھوں لوگوں کو پینے کا پانی بھی سپلائی کرتا ہے۔ چونکہ اس پارک کی دیکھ ریکھ اصل میں جموں و کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن کر رہا تھا، کیونکہ یہ زمین اصل میں ان کے جنریشن ونگ کی تھی اور اس پارک میں کئی خوبصورت ہٹ بھی بنے ہوئے تھے۔
لیکن سنہ 1990 میں وادئ کشمیر میں عسکریت پسندی کے شروعاتی دور میں اس پارک میں موجود خوبصورت ہٹوں کو جلا دیا گیا تھا۔ جس کے بعد یہ مشہور و معروف سیاحتی مقام ویران ہوگیا۔ جب کہ کچھ مدت کے بعد یہاں ان جلائے ہوئے ہٹوں میں فوج بھیج دی گئی کیونکہ یہ علاقہ عسکریت پسندوں کے لیے جنگلوں کی طرف جانے کا آسان راستہ تھا۔ چونکہ حالات میں سدھار آنے کے بعد اس سیاحتی مقام سے فوج بھی چلی گئی جب کہ علاقے میں موجود عسکریت پسندوں کو یا تو گرفتار کیا گیا یا مار دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ علاقہ اب عسکریت پسندوں کی نقل و حمل سے بالکل صاف ہے۔ تاہم نہ جانے کن وجوہات کی بنیاد پر اس سیاحتی مقام کو ویران رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جموں و کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے کچھ افسران نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس محکمہ کے پاس اس پارک کو پھر سے ٹھیک کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ وہیں مقامی لوگوں نے بتایا کہ ایک تو یہ خوبصورت پارک عسکریت پسندوں اور دوسرا یہ کہ کچھ سال قبل سیلاب آنے کی وجہ سے ویران ہوگیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پارک کی زمین جنریشن کی ہے، یہی محکمہ اس کی دیکھ ریکھ کرتا تھا۔ چونکہ اس محکمہ نے اس کو پھر سے آباد کرنا شروع کیا تھا، لیکن نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر انہوں نے کام کو ادھورا چھوڑ دیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ حکومت نے وادئ کشمیر میں مختلف مقامات کو سیاحتی مقام کے نقشے پر لایا ہے۔ اگر اس سیاحتی مقام کو پھر سے سیاحتی نقشے پر نہیں لایا گیا تو اس ضلع کے ساتھ یہ حکومت کی ناانصافی ہوگی۔ مقامی لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ تقریباً تیس سال قبل نامساعد حالات شروع ہونے سے پہلے اس سیاحتی مقام کی سیر کرنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاح بھی آتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس سیاحتی مقام سے اس وقت سینکڑوں افراد کے روزگار سے جڑے ہوئے تھے۔ لیکن حکومت اب ان لوگوں کے ساتھ بھی نا انصافی کر رہی ہے۔ مقامی لوگوں نے ایل جی انتظامیہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سرکار کو اس کی طرف دھیان دینے کی اشد ضرورت ہے۔
اس بارے میں جب ہم نے ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف لاروی سے فون پہ بات کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ بات سچ ہے، یہ پارک بہت ہی خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ اس پارک میں نہ صرف ریاستی بلکہ غیر ریاستی سیاح گھومنے کے لیے اتے تھے۔ سنہ 1990 میں نامساعد حالات کی وجہ سے اس پارک کی دیکھ دیکھ کوئی نہیں کرتا تھا، میاں الطاف نے مزید بتایا کہ اس پارک کے بحالی کے بارے میں مرکزی سرکار سے ضرور بات کریں گے تاکہ مقامی لوگوں کو روزگار حاصل ہو سکے۔