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جموں: محرم انتظامات میں لاپرواہی پر مسلم اکثریتی علاقوں کے مکین برہم، صفائی اور سڑکوں کی خستہ حالی پر شدید تشویش
شیعہ فیڈریشن جموں کے صدر عاشق حسین خان نے کہا کہ محرم الحرام کے مقدس مہینے میں زمینی سطح پر صورت حال مایوس کن ہے۔
Published : June 17, 2026 at 5:36 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی جموں شہر کے مسلم اکثریتی علاقوں، خصوصاً تالاب کھٹیکاں، دلپتیاں محلہ، پیر مٹھا اور گرد و نواح کے رہائشیوں میں بلدیاتی انتظامات کے حوالے سے شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ محرم کے جلوسوں اور مجالس کے آغاز کے باوجود گلیوں، سڑکوں اور نالیوں کی مناسب صفائی نہیں کی گئی، جس کے باعث عزاداروں اور عام شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے متاثرہ علاقوں میں تاریخی جامع مسجد تالاب کھٹیکاں، کربلا کمپلیکس، امام بارگاہ اور درگاہ پیر مٹھا جیسے اہم مذہبی مقامات واقع ہیں جہاں محرم کے دوران بڑی تعداد میں عقیدت مند آتے ہیں۔ مقامی باشندوں کا الزام ہے کہ صفائی ستھرائی اور بنیادی سہولیات کی فراہمی میں انتظامیہ کی جانب سے خاطر خواہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔
شیعہ فیڈریشن جموں کے صدر عاشق حسین خان نے انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کے مقدس مہینے میں تالاب کھٹیکاں اور دلپتیاں محلہ جیسے علاقوں میں خصوصی انتظامات کیے جانے چاہیے تھے لیکن زمینی سطح پر صورت حال مایوس کن ہے۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چند روز قبل مقامی رکن اسمبلی نے علاقے کا دورہ کیا تھا اور متعدد وعدے کیے تھے، تاہم اب تک ان وعدوں پر کوئی عملی پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں شیعہ برادری کے نمائندوں اور انتظامیہ کے درمیان باقاعدہ میٹنگیں منعقد کی جاتی ہیں اور محرم کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، لیکن جموں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔
جموں مسلم فرنٹ کے چیئرمین شجاع ظفر نے بھی محرم انتظامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صفائی ستھرائی، سڑکوں اور گلیوں کی مرمت جیسے بنیادی امور کو نظر انداز کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پیر مٹھا سے کربلا تک اور نیو پلاٹ سے پیر مٹھا تک سڑکوں اور راستوں کی فوری مرمت اور صفائی کی ضرورت ہے۔
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ان کے مطابق اس سال امرناتھ یاترا اور محرم ایک ہی وقت میں شروع ہو رہے ہیں، تاہم محرم سے متعلق عوامی سہولیات اور انتظامات کو وہ توجہ نہیں دی گئی جس کے وہ مستحق ہیں۔ شجاع ظفر نے کہا کہ ضلع انتظامیہ کی ہدایات کے باوجود زمینی سطح پر خاطر خواہ بہتری دیکھنے میں نہیں آئی۔ اہم محرم راستوں پر خستہ حال سڑکیں اور ناقص صفائی عزاداروں کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھٹِنڈی امام بارگاہ جانے والی سڑک بھی انتہائی خراب حالت میں ہے جس پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے متعلقہ حکام سے اپیل کی کہ محرم کے پیش نظر صفائی ستھرائی، سڑکوں کی مرمت، اسٹریٹ لائٹس اور دیگر شہری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ عزاداری کے پروگرام باوقار اور پُرامن ماحول میں منعقد ہو سکیں۔
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دوسری جانب جموں میونسپل کارپوریشن (جے ایم سی) کے ہیلتھ آفیسر شاہد حسین نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ڈپٹی کمشنر جموں اور جے ایم سی کمشنر کی ہدایات پر محرم انتظامات کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برادری کے رہنماؤں اور علمائے کرام کے ساتھ میٹنگ کے بعد مختلف علاقوں کا دورہ کیا گیا ہے اور ضروری کاموں کی نشاندہی کی گئی ہے۔
شاہد حسین کے مطابق خراب اسٹریٹ لائٹس کی بحالی، سڑکوں کے گڑھوں کو پُر کرنے، واٹر کولرز کی تنصیب اور راستوں کی مرمت کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صفائی عملہ مسلسل متاثرہ علاقوں میں کام کر رہا ہے اور محرم کے دوران صفائی ستھرائی کے بہتر انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
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