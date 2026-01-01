ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر سمیت کشمیر کے مشہور سیاحتی مقامات پر مقامی لوگوں اور سیاحوں نے کیا نئے سال کا استقبال
سونمرگ کی قدرتی خوبصورتی اور برفباری نے نئے سال کی خوشیوں کو مزید یادگار بنا دیا۔
Published : January 1, 2026 at 7:18 AM IST
گاندربل (فردوس احمد تانترے): کشمیر میں نئے سال 2026 کا آغاز وادی بھر کے مشہور سیاحتی مقامات پر خصوصی پروگراموں کے ساتھ کیا۔ سیاحوں اور مقامی لوگوں نے 2026 میں گلمرگ، پہلگام اور سونمرگ کے سیاحتی مقامات میں جشن منایا۔ حکام کے مطابق حالیہ برفباری سے لطف اندوز ہونے کے لیے ملک بھر سے سیاحوں نے ان مقامات کا دورہ کیا اور ان مقامات پر سیاحوں کا زبردست رش دیکھنے میں آیا۔
سونمرگ میں نئے سال کی آمد کے موقع پر سیاحوں کا بھاری رش دیکھنے کو ملا اور حالیہ برفباری کے بعد سونہ مرگ کی وادیاں سفید چادر اوڑھے دلکش منظر پیش کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سال نو 2026 کے جشن کے موقع پر سونمرگ نے سیاحوں کی بڑی تعداد کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ملک کے مختلف حصوں سے آئے سیاح نئے سال کا استقبال برف پوش پہاڑوں اور سرد موسم کے درمیان کرنے کے لیے بے حد پُرجوش نظر آئے۔ سیاحوں کا کہنا ہے کہ وہ کافی عرصے سے اس دن کا بےصبری سے انتظار کر رہے تھے تاکہ برفباری کے دوران نئے سال کا جشن منا سکیں۔
ضلع انتظامیہ نے سیاحوں کی آمد کے سلسلے میں تمام سہولت بہم رکھی تھی اور حفاظت کے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ ٹریفک کی روانی اور رہائش کے انتظامات پر بھی کڑی نظر رکھی گئی تھی۔ سونمرگ میں ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسز کی بکنگ تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ اس دوران ملک کے مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے سیاحوں نے کہا کہ سونمرگ کی قدرتی خوبصورتی اور برفباری نے نئے سال کی خوشیوں کو مزید یادگار بنا دیا ہے.
دوسری جانب سرینگر کے لال چوک سٹی سنٹر میں تاریخی کلاک ٹاور کے قریب بھی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ ان مقامات پر زیادہ تر ہوٹلوں کی بکنگ مکمل ہو چکی تھی۔
سیاحوں نے موسم اور جشن پر خوشی کا اظہار کیا۔ ہریانہ کے ایک سیاح نے کہا، "ہم یہاں تین دن سے آئے ہیں۔ ہم نئے سال کا جشن منانے آئے تھے۔ ہمیں اچھا لگا اور برف باری ایک نعمت رہی ہے۔"
ایک اور سیاح نے اس تجربے کو حیرت انگیز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ "جشن بہت اچھا تھا، ماحول بہت پرامن اور حیرت انگیز تھا۔ ہمیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ بہترین مقام ہے، یہ منالی سے بہتر ہے۔"
نئے سال کی تقریبات کے لیے مختلف سیاحتی مقامات پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔سیکورٹی فورسز نے وادی بھر میں چیکنگ اور نگرانی تیز کردی۔
عہدیداروں نے بتایا کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے وادی کی تمام اہم سڑکوں پر اضافی چوکیاں قائم کی گئیں اور گشت میں اضافہ کیا گیا۔
