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پولیس اور عوام کا عزم ،منشیات کے خلاف مشترکہ محاذ، جنگلی بھنگ کے خاتمہ کی منظم مہم شروع
ضلع اننت ناگ میں پولیس اور مقامی باشندے مشترکہ طور پر خود رو بھنگ کے مقامات کی نشاندہی کرکے اسے تلف کر رہے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 1, 2026 at 4:03 PM IST|
Updated : September 1, 2026 at 4:13 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : وادی کشمیر، بالخصوص ضلع اننت ناگ میں منشیات کے خلاف جاری مہم کے تحت پولیس نے جنگلی (وائلڈ) بھنگ یا خود رو بھنگ کے خاتمے کے لیے ایک منظم مہم شروع کی ہے۔ اس مہم کا مقصد ایسے مقامات سے جنگلی بھنگ کی کو تباہ کرنا ہے جہاں یہ خود رو طور پر یا ماضی میں منشیات کے حصول کے لیے استعمال ہونے والے پودے کی شکل میں بڑی مقدار میں موجود رہی ہے۔
جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں پولیس کی جانب سے شروع کی گئی اس مہم کے دوران مختلف علاقوں میں بھنگ کی نشاندہی کرکے اسے تلف کیا جا رہا ہے۔ پولیس اہلکار مقامی آبادی کے تعاون سے ایسے مقامات کا جائزہ لے رہے ہیں جہاں بھنگ کے پودے موجود ہیں، جبکہ انہیں جڑ سے اکھاڑ کر تلف کرنے کا عمل بھی جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے صرف کارروائی کافی نہیں بلکہ اس کے لیے عوامی تعاون اور مقامی سطح پر مسلسل نگرانی بھی ضروری ہے۔
مہم کا آغاز ضلع کے سنگم اور اس سے ملحقہ علاقوں سے کیا گیا، جہاں ماضی میں متعدد علاقے بھنگ کی کاشت اور پیداوار کے حوالے سے نمایاں رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق ماضی میں سنگم کے گردونواح میں بڑی مقدار میں بھنگ کی کاشت کی جاتی تھی، جس کے باعث ان علاقوں میں اس پودے کی موجودگی ایک عام منظر بن گئی تھی۔ تاہم اب پولیس اور مقامی آبادی کی مشترکہ کوششوں سے ان علاقوں میں جنگلی بھنگ کے پودوں کو ختم کرنے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ یہ کاروائیاں ایس ایس پی اننت ناگ امود اشوک ناگپورے کی ہدایات پر کی جا رہی ہیں ،جبکہ ڈی او پولیس چوکی سنگم کی سربراہی میں سنگم کے نواحی علاقوں میں جنگلی بھنگ کو ختم کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔
عوام کی شمولیت
اس مہم کی ایک اہم خصوصیت مقامی لوگوں کی فعال شمولیت ہے۔ مقامی اوقاف کمیٹیاں، سینئر سٹیزنز اور دیگر ذمہ دار شہری پولیس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور اپنے علاقوں میں موجود جنگلی بھنگ کے مقامات کی نشاندہی میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ مقامی سطح پر اس تعاون کو منشیات کے خلاف پولیس کی کوششوں کو مؤثر بنانے کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔
پولیس اور مقامی نمائندوں کا ماننا ہے کہ جنگلی بھنگ کے پودوں کو ابتدائی مرحلے میں ہی ختم کرنا مستقبل میں اس کے غیر قانونی استعمال کے امکانات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مہم کے دوران نہ صرف موجودہ پودوں کو تلف کیا جا رہا ہے بلکہ حساس مقامات کی نشاندہی اور وہاں مسلسل نگرانی پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔
مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خلاف معاشرے کے تمام طبقات کو مشترکہ ذمہ داری ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے مطابق اگر پولیس، مقامی ادارے، مذہبی و سماجی تنظیمیں اور عام شہری مل کر کام کریں تو نوجوان نسل کو منشیات کی بدعت سے دور رکھنے میں زیادہ مؤثر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔
جموں کشمیر پولیس کی جانب سے یہ مہم وادی کشمیر میں منشیات کے خلاف وسیع تر کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ حکام کا زور اس بات پر ہے کہ منشیات کے خلاف کارروائی صرف منشیات فروشوں اور سپلائی نیٹ ورک تک ہی محدود نہ رہے بلکہ ان ذرائع اور مقامات کو بھی ختم کیا جائے جہاں سے منشیات کے لیے استعمال ہونے والے پودے دستیاب ہوتے ہیں۔
سنگم اور اس سے ملحقہ علاقوں میں شروع ہونے والی یہ مہم اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ ماضی میں یہ علاقے بھنگ کی پیداوار کے حوالے سے شناخت رکھتے تھے۔ مقامی آبادی کی شرکت کے ساتھ جنگلی بھنگ کے خاتمے کی کوششوں سے نہ صرف ان علاقوں کی صورتحال تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ عوام میں منشیات کے خلاف اجتماعی شعور بھی پیدا کیا جا رہا ہے۔
پولیس حکام کے مطابق عوامی تعاون، بروقت اطلاع اور مسلسل کارروائی کے ذریعے منشیات کے پھیلاؤ کو مؤثر انداز میں روکا جا سکتا ہے۔
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