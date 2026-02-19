ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رامبن میں مقامی ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال چھٹے روز بھی جاری، کان کنی مافیا کے خلاف احتجاج
مظاہرین کا الزام ہےکہ محکمہ مائنز اینڈ جیولوجی کے بعض ملازمین کی مبینہ ساز باز سے مائنگ مافیا ڈرائیوروں سے ناجائز وصولی کر رہے ہیں۔
رامبن (نواز رونیال) مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن کے ہڑوگ علاقے میں مقامی ٹرانسپورٹروں کی جاری ہڑتال چھٹے روز میں داخل ہو چکی ہے، جس کے باعث جپسم کی ترسیل اور مقامی سطح پر مال برداری کا نظام شدید متاثر ہو رہا ہے۔
ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ پرلنکا–ہڑوگ کے مقام پر جہاں سے جپسم نکالا جاتا ہے، وہاں انتظامیہ کی جانب سے گاڑیوں کو زبردستی غیر مخصوص پارکنگ مقامات پر کھڑا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔
مظاہرین کا الزام ہے کہ محکمۂ کے بعض ملازمین کی مبینہ ساز باز سے مائنگ مافیا ڈرائیوروں سے ناجائز وصولی کر رہے ہیں۔ مقامی ٹرانسپورٹرں کی گاڑیوں کے بجائے غیر مقامی ٹرانسپورٹروں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ٹرانسپورٹرز نے کہا کہ بیرون ضلع سے ٹراسپورٹروں کے اپنے ڈیمپر کام پر لگانے کی وجہ سے مقامی ٹرانسپورٹروں کو بینک کی ماہانہ قست نکالنی مشکل ہو رہی ہے۔
گذشتہ روز رکن اسمبلی سجاد شاہین نے اسمبلی میں بھی ٹرانسپورٹرز کے مسائل کو اٹھایا اور ان کے مطالبات کو پورا کرنے کی گزاش کی۔ تاہم ابھی تک ضلع انتظامیہ کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔
انہوں نے وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ جو محکمہ مائنز اینڈ جیولوجی وزیر ہیں سے اپیل کی کہ وہ فوری مداخلت کر کے ان کے مسائل کا حل نکالیں تاکہ علاقے میں تجارتی سرگرمیاں بحال ہوں اور مقامی افراد کا روزگار متاثر نہ ہو۔
