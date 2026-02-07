ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مقامی طور پر روزگار کے فروغ اور سرکاری ملازمین کے تحفظ کو اولین ترجیح: ڈاکٹر بشارت قیوم
ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بشارت قیوم نے محکمہ فشریز کے مختلف روزگار پر مبنی اسکیموں کے تحت مستفیدین میں گاڑیاں تقسیم کیں۔
Published : February 7, 2026 at 5:11 PM IST
پلوامہ : پلوامہ میں ایک تقریب کے دوران ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بشارت قیوم نے فشریز مستفیدین میں گاڑیاں اور پی ڈی ڈی ملازمین میں حفاظتی کٹس تقسیم کیں. پلوامہ میں آج ایک میگا تقسیم کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد مختلف محکموں کے ذریعے روزگار کے مواقع کو فروغ دینا اور فیلڈ ملازمین کی حفاظت کو یقینی بنانا تھا۔ اس پروگرام کا مشترکہ اہتمام محکمہ فشریز اور اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (ایس ڈی آر ایف) کی جانب سے کیا گیا، جبکہ پروگرام کی صدارت ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے کی۔
اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے محکمہ فشریز کے مختلف روزگار پر مبنی اسکیموں کے تحت مستفیدین میں گاڑیاں تقسیم کیں۔ اس اقدام سے ضلع میں مچھلی کی پیداوار میں اضافہ، ماہی گیروں کو بہتر ٹرانسپورٹ سہولیات کی فراہمی اور آمدنی میں خاطر خواہ بہتری آنے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ پاور ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ (پی ڈی ڈی) کے ڈویژن شاپیاں اور اونتی پورہ کے فیلڈ ملازمین میں حفاظتی کٹس بھی تقسیم کی گئیں۔ ان کٹس میں ضروری حفاظتی آلات شامل تھے جو بجلی کی مرمت اور دیکھ بھال کے دوران ملازمین کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے فراہم کیے گئے، خاص طور پر مشکل اور خطرناک فیلڈ حالات میں۔
ڈاکٹر بشارت قیوم نے ضلعی انتظامیہ کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ مقامی روزگار کے فروغ اور سرکاری ملازمین کے تحفظ کو اولین ترجیح دے رہی ہے۔ انہوں نے مستفیدین پر زور دیا کہ وہ فراہم کردہ سہولیات کا بہتر استعمال کریں اور متعلقہ محکموں کو عوام دوست فلاحی اسکیموں کے نفاذ کو مزید مؤثر بنانے کی تلقین کی۔
اس موقع پر محکمہ فشریز، پی ڈی ڈی اور ایس ڈی آر ایف کے افسران بھی موجود تھے جنہوں نے پروگرام کے اغراض و مقاصد اور تقسیم کی گئی اشیاء کے فوائد سے متعلق حاضرین کو تفصیلی جانکاری فراہم کی۔ انہوں نے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ تال میل سے خدمات کی بہتر فراہمی کے عزم کا اظہار کیا۔ پروگرام کے اختتام پر مستفیدین نے ضلعی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بروقت مدد اور اقدامات کو معاشی استحکام اور ملازمین کی سلامتی کے لیے انتہائی اہم قرار دیا۔