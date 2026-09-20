ETV Bharat / jammu-and-kashmir
تاجروں نے کشمیر میں ایل او سی ٹریڈ سینٹر کو سیاحتی سہولت میں تبدیل کرنے کا خیرمقدم کیا، پاک بھارت تعلقات میں بہتری کی امیدیں
حکومت نے سرحدی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اڑی میں ٹی ایف سی کو محکمہ سیاحت کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
Published : September 20, 2026 at 5:32 PM IST
سری نگر: ایک تاجر سمیع اللہ بھٹ نے امید ظاہر کی تھی کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے اور جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے آر پار تجارت دوبارہ شروع ہوگی۔ لیکن 2019 میں پلوامہ حملے کے بعد سے دونوں ممالک کے تعلقات جمود کا شکار ہیں۔ لہٰذا امید مدھم ہے۔
تاہم، شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع کے اڑی قصبے میں کنٹرول لائن کے قریب سلام آباد میں تجارتی سہولت مرکز (ٹی ایف سی) کے بارے میں جموں و کشمیر حکومت کے ایک فیصلے نے ان امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔
حکومت نے سرحدی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اڑی میں ٹی ایف سی کو محکمہ سیاحت کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے نے جموں و کشمیر اور پی او کے میں مظفرآباد کے درمیان کراس ایل او سی تجارت کے دوبارہ شروع ہونے کے امکانات پر مزید شکوک پیدا کر دیے ہیں۔ سلام آباد اوڑی شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر کنٹرول لائن پر واقع ہے۔ ٹی ایف سی کو ایک تجارتی مرکز کے طور پر بنایا گیا تھا، جس میں چند دفاتر، ایک کیفے ٹیریا، اور ڈرائیوروں کے لیے کمروں پر مشتمل تھا جو افسران اور سیکیورٹی ایجنسیوں کی کڑی نگرانی میں مظفرآباد تک ٹرک چلاتے ہیں۔
سمیع اللہ بھٹ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہم ٹی ایف سی کو ایک سیاحتی مقام میں تبدیل کرنے کے فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہیں کیونکہ یہ اُڑی کی مقامی معیشت کو بدل دے گا اور امید ہے کہ مستقبل قریب میں کاروبار دوبارہ شروع ہو جائے گا۔
بھٹ ان درجنوں تاجروں میں سے ایک تھے جو 2008 میں شروع ہونے والی ایل او سی تجارت میں شامل تھے۔ اس کی بندش کے بعد سے، انہیں اور دیگر تاجروں کو نقصان ہوا ہے اور وہ دوسرے کاروبار میں چلے گئے ہیں۔ بھٹ خود سری نگر میں کپڑے کے کاروبار سے منسلک ہیں۔
2008 میں، ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں نے جموں و کشمیر اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں مظفرآباد کے درمیان 21 اشیاء کی بارٹر ٹریڈ قائم کرنے کے لیے بات چیت کی۔ یہ تجارت کراس ایل او سی تجارت کے نام سے مشہور ہوئی۔ کشمیر میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے ہندوستان اور پاکستان کا یہ بڑا قدم دو حریف پڑوسیوں کی طرف سے مظفرآباد اور اُڑی کے درمیان ایک سویلین بس سروس شروع کرنے کے تین سال بعد سامنے آیا ہے۔ یہ بس سروس ان لوگوں کے لیے تھی جن کے رشتہ دار ایل او سی کے پار پھنسے ہوئے تھے۔
جموں و کشمیر اور مظفر آباد کے تاجروں کے درمیان ایل او سی کے پار بارڈر تجارت اپریل 2019 میں روک دی گئی تھی۔ یہ اقدام پلوامہ میں سی آر پی ایف کے ایک قافلے پر خودکش حملے کے دو ماہ بعد ہوا، جس میں نیم فوجی دستوں کے 40 اہلکار ہلاک ہوئے۔
اگرچہ ہندوستان اور پاکستان نے 2019 میں اس کی بندش کے بعد سے اس بارٹر ٹریڈ کو باضابطہ طور پر ختم نہیں کیا ہے، لیکن ٹی ایف سی کو سیاحتی سہولت میں تبدیل کرنے سے تجارت کی بحالی کے بارے میں غیر یقینی صورتحال میں مزید اضافہ ہوا ہے۔
12 ستمبر کو جاری کردہ ایک حکم میں، جموں و کشمیر حکومت نے سلام آباد ٹی ایف سی کو محکمہ سیاحت کے حوالے کر دیا۔ اس کا مقصد سرحدی سیاحت اور سیاحت سے متعلق سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے موجودہ اثاثوں اور سہولیات کو بروئے کار لانا ہے۔
اُڑی کے ایم ایل اے ڈاکٹر سجاد شفیع اور سرحدی علاقے کے لوگوں نے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ٹی ایف سی کو استعمال کرنے کے حکومتی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔
شفیع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا میں نے یہ مسئلہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ اٹھایا کیونکہ لوگوں نے ہمیں ٹی ایف سی کو سیاحتی سہولت میں تبدیل کرنے کے لیے منتخب کیا۔ یہ عمارتیں کاروبار بند ہونے کے بعد سے بے کار پڑی تھیں اور خراب ہونے کے خطرے سے دوچار تھیں۔ میں نے سوچا انہیں خالی اور ویران چھوڑنے کے بجائے کیوں نہ انہیں سیاحتی سہولیات کے لیے استعمال کیا جائے۔
انہوں نے کہا کہ جب تک کنٹرول لائن کے پار تجارت دوبارہ شروع نہیں ہوتی، ان سہولیات اور اڑی کو سرحدی سیاحتی مقام کے طور پر فروغ دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایل او سی کے پار تجارت کی بحالی کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعطل اس بات کا اشارہ نہیں دیتا کہ تجارت کسی بھی وقت جلد دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ لہذا، آئیے سرحدی سیاحت کے لیے اُڑی کو فروغ دیں اور اس ٹی ایف سی کو سیاحوں کے لیے استعمال کریں۔
ایم ایل اے نے کہا کہ اُڑی مذہبی اور تفریحی سیاحت دونوں کے لیے اہم امکانات پیش کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کنٹرول لائن پر امن قائم ہو جائے تو سیاحت اُڑی کی معیشت کو بدل سکتی ہے، مقامی لوگوں کو روزگار فراہم کر سکتی ہے اور ملک بھر سے سیاحوں کو راغب کر سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی کہ ٹی ایف سی اصل میں ایک سیاحتی مقام تھا لیکن 2008 کے بعد اسے تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔
اڑی کے ندیم احمد جیسے مقامی لوگوں نے بھی ٹی ایف سی کو سیاحتی سہولت مرکز میں تبدیل کرنے کی تعریف کی۔
بزنس مین بھٹ نے یہ بھی کہا کہ اڑی میں سیاحت ہندوستان اور پاکستان کے درمیان امن اور معمول کی علامت ہوسکتی ہے۔ بھٹ نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ معمول اور امن بعد میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد کرے، اس لیے ہم تجارت دوبارہ شروع کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ تب ہم دوبارہ تجارت کر سکیں گے۔