گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول پلوامہ میں ’پریکشا پہ چرچا‘ کے نویں ایڈیشن کی براہِ راست نشریات کا اہتمام کیا گیا۔

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : February 6, 2026 at 6:53 PM IST

پلوامہ (سید عادل مشتاق): محکمہ تعلیم نے آج گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول پلوامہ میں قومی سطح کے تعلیمی پروگرام پریکشا پہ چرچا کے نویں ایڈیشن کی براہِ راست نشریات کا اہتمام کیا۔ اس پروگرام کا مقصد طلبہ کو امتحانات کے دباؤ سے نجات دلانا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور وزیر اعظم مودی کے ساتھ براہِ راست گفتگو کے ذریعے مثبت تعلیمی ماحول کو فروغ دینا تھا۔

اس موقع پر چیف ایجوکیشن آفیسر پلوامہ شبیر احمد خان کے علاوہ مقامی شہری، اساتذہ، اسکول سربراہان اور ضلع پلوامہ کے مختلف تعلیمی اداروں سے بڑی تعداد میں طلبہ نے شرکت کی۔

شرکاء نے براہِ راست نشریات کو بغور دیکھا اور پروگرام کے دوران دیے گئے اہم پیغامات سے بھرپور استفادہ کیا۔

پلوامہ میں پریکشا پہ چرچہ کے براہ راست نشریات کا انعقاد کیا گیا (Etv Bharat)


چیف ایجوکیشن آفیسر نے اس اقدام کو سراہا اور کہا کہ اس طرح کے تعلیمی و رہنمائی پروگرام طلبہ کو اعتماد، یکسوئی اور بے فکری کے ساتھ امتحانات کا سامنا کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے طلبہ کو بہتر مطالعہ کی عادات، وقت کے مؤثر استعمال اور متوازن طرزِ زندگی اپنانے کی تلقین کی۔

بعد ازاں اساتذہ نے بھی طلبہ سے گفتگو کی اور پروگرام کے اہم نکات پر روشنی ڈالتے ہوئے ذہنی صحت اور مثبت سوچ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔

واضح رہے پی ایم مودی نے اس پروگرام سے خطاب کیا اور طلبہ کی رہنمائی و حوصلہ افزائی کی۔

