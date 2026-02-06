ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں کشمیر بجٹ اجلاس اپڈیٹس: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پیش کر رہے ہیں سال 2026-27 کا بجٹ

جموں کشمیر بجٹ اجلاس لائیو
جموں کشمیر بجٹ اجلاس لائیو (ای ٹی وی بھارت گرافکس)
ETV Bharat Urdu Team

February 6, 2026 at 11:30 AM IST

February 6, 2026 at 12:15 PM IST

سرینگر (نیوز ڈیسک) : جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ آج یعنی جمعہ کو قانون ساز اسمبلی میں مالی برس2026-27 کا بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ عمر عبداللہ یونین ٹیریٹری کے وزیر خزانہ بھی ہیں، اور جمعہ کو اسمبلی کارروائی میں وقفہ سوالات کے بعد ایوان میں آئندہ مالی برس کا بجٹ پیش کیا۔

یہ عمر عبداللہ کی زیر قیادت نیشنل کانفرنس (این سی) حکومت کا یونین ٹیریٹری کا دوسرا بجٹ ہے۔ اس سے قبل سات مارچ 2025 کو عمر عبداللہ نے نو تشکیل شدہ مرکزی زیر انتظام خطے کے لیے ایک لاکھ 12 ہزار کروڑ روپے کا پہلا بجٹ پیش کیا تھا۔

ایک لاکھ 18ہزار کروڑ روپے مالیت کا بجٹ

قبل ازیں، مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ میں بجٹ سیشن کے دوران جموں کشمیر کے لیے 43ہزار 290کروڑ روپے مختص کیے جو کہ گزشتہ بجٹ کے مقابلے میں دو ہزار کروڑ روپے زیادہ ہے۔ یاد رہے کہ مرکزی گرانٹ میں تقریباً دس ہزار کروڑ روپے صرف جموں و کشمیر پولیس کے لیے ہی مختص ہیں۔

LIVE FEED

12:13 PM, 6 Feb 2026 (IST)

عارضی ملازمین کی ریگولرائزین

عمر عبداللہ نے جمعہ کے روز اسمبلی میں دعویٰ کیا کہ ’’حکومت جلد ہی مختلف محکموں میں کام کرنے والے یومیہ اجرت پر کام کر رہے عارضی ملازمین کو ریگولرائز کرنے کے لئے ایک منظم منصوبے کو منظر عام پر لائے گی۔‘‘

قانون ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ’’گزشتہ برس ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس نے اس مسئلے کا تفصیلی جائزہ لیا، خاص کر قانونی اور مالی پہلوؤں کا۔‘‘

عمر نے ایوان کو یقین دلایا کہ ’’حکومت ایک منصفانہ اور انسانی حل تلاش کرنے کے لیے پر عزم ہے۔‘‘ اور کہا کہ ’’کمیٹی کی جانب سے اپنی سفارشات پیش کرنے کے بعد ریگولرائزیشن کے لیے مرحلہ وار روڈ میپ کا اعلان کیا جائے گا۔‘‘

اگر اس کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے تو اس اس اقدام کے تحت جموں کشمیر میں مختلف محکمہ جات میں کام کر رہے پچاس ہزار سے زائد عارضی ملازمین کو فائدہ پہنچنے کی امید ہے جو برسوں سے یومیہ اجرت پر کام کررہے ہیں اور انتہائی کسمپرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔

اے این آئی
عمر عبداللہ جموں کشمیر اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے (null)

11:41 AM, 6 Feb 2026 (IST)

این سی حکومت جموں کشمیر کو ترقی کی لائنز پر تبدیل کرنے کے لیے پر عزم

جموں کشمیر اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں مالی برس 2026-27کا بجٹ پیش کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا: ’’ہماری حکومت جموں و کشمیر کو ایک جدید، ترقی پسند اور اقتصادی طور پر متحرک علاقے میں تبدیل اور اپگریڈ کرنے کے لیے پوری طرح سے پر عزم ہے۔‘‘

