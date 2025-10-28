ETV Bharat / jammu-and-kashmir
آج جموں کشمیر اسمبلی اجلاس کے ایجنڈے میں تحفظ زمینی حقوق اور شراب پر پابندی بل سرفہرست
جموں و کشمیر اسمبلی اجلاس کے آج کے قانون سازی ایجنڈے میں پرائیویٹ بلوں کو خاص جگہ دی گئی ہے۔
Published : October 28, 2025 at 10:16 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں شراب کی فروخت اور استعمال پر مکمل پابندی 41 پرائیویٹ ممبر بلوں میں شامل ہے جو آج جاری اسمبلی اجلاس میں قانون سازی کے لیے پیش کئے جائیں گے۔
اسمبلی سکریٹریٹ کے مطابق، یہ دن یو ٹی میں لوک آیکت کے قیام سے لے کر انسانی حقوق کے فورم اور وادی میں منجمد کھانوں (frozen food) کی درآمد پر مکمل پابندی تک کے نجی بلوں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ یہ بل ایوان میں ٹریژری اور اپوزیشن بنچوں کی طرف سے پیش کیے جانے ہیں۔
شراب کی فروخت اور استعمال پر پابندی کے بل کو چار قانون سازوں نے پیش کیا ہے جن میں دو حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (NC) سے ہیں۔
این سی ایم ایل اے علی محمد ساگر ان ارکان اسمبلی میں شامل ہیں جنہوں نے یوٹی میں شراب کی فروخت، تشہیر اور استعمال پر مکمل پابندی لگانے کی مانگ کی ہے۔ پی ڈی پی کے محمد فیاض میر پچھلے بجٹ اجلاس میں بل پیش کرنے والے پہلے رکن تھے، اس کے بعد این سی کے احسن پردیسی اور عوامی اتحاد پارٹی کے قانون ساز شیخ خورشید، نے بھی شراب پر پابندی کے لیے سماجی مذہبی اور سلامتی کی حساسیت کا حوالہ دیا۔
لیکن ان بلوں کو اس وقت ایجنڈے میں نہیں لیا جا سکا اور آج کے لیے قانون سازی کے ایجنڈے پر رکھا گیا ہے۔ اس خطے میں شراب نوشی پر پابندی نہیں ہے لیکن مسلم اکثریتی خطے میں اس کے عوامی استعمال کو ممنوع کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ رہائشیوں کے تحفظ زمینی حقوق بل بھی آج کے قانون سازی کے ایجنڈے میں شامل کیا گیا ہے۔ این سی ایم ایل اے مبارک گل، جو اسمبلی میں این سی کے سربراہ ہیں، نے ایوان میں اکثریتی پارٹی کے چیف وہپ کے لیے تنخواہوں اور مراعات کے حصول کے لیے ایک بل پیش کیا ہے۔
پرائیویٹ ممبران کے بل پاس ہونے کا امکان نہیں ہے کیونکہ ریکارڈ بتاتا ہے کہ ایوان میں 1980 سے اب تک صرف تین ایسے بل پاس ہوئے ہیں جب کہ آخری پرائیویٹ بل 2007 میں پاس ہوا تھا۔
