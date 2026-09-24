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کشمیر: اسمبلی کی کارروائی کیلئے شراب پر پابندی اور کشمیری پنڈتوں کی واپسی سمیت کئی پرائیویٹ ممبرز بلز زیر فہرست
اس سے قبل اجلاس کے پہلے دو دنوں کے دوران، اپوزیشن اور حکمران جماعت کے درمیان شدید نوک جھونک اور ہنگامہ آرائی دیکھنے کو ملی۔
Published : September 24, 2026 at 7:14 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کی کارروائی ایک دن کے وقفے کے بعد آج دوبارہ شروع ہوگی، جس میں اساتذہ کو 'ٹیچر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ' (ٹی ای ٹی) سے استثنیٰ دینے کی قرارداد پر بحث کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی، 35 ارکانِ اسمبلی پرائیویٹ ممبرز بلز (انفرادی بل) پیش کریں گے، جن میں شراب کی فروخت پر پابندی، مرکزِ زیرِ انتظام علاقے کے مستقل شہریوں (ڈومیسائل ہولڈرز) کے زمین اور روزگار کے حقوق کے تحفظ، اور وادی میں کشمیری پنڈتوں کی واپسی اور ان کی دوبارہ آباد کاری جیسے اہم مطالبات شامل ہیں۔
جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، جن کے پاس ہاؤسنگ اور شہری ترقی کے محکمے کا قلمدان بھی ہے، جموں و کشمیر میونسپل ایکٹ، 2000 میں ترمیم کے لیے ایک بل پیش کریں گے۔
اسمبلی کی کارروائی کا آغاز 'وقفہ سوالات' سے ہوگا، جس کے بعد چار قانون سازوں کی جانب سے 'توجہ دلاؤ نوٹس' پیش کیے جائیں گے، اور پھر وزیرِ تعلیم سکینہ ایتو کی جانب سے پیش کردہ ٹی ای ٹی استثنیٰ کی قرارداد پر مزید بحث ہوگی۔
واضح رہے کہ سیشن کے پہلے دو دنوں کے دوران، اپوزیشن جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی اور حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے درمیان گورننس کی کمی اور ریاستی درجے کی بحالی کے معاملات پر شدید نوک جھونک اور ہنگامہ آرائی دیکھی گئی تھی۔
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حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے حلقہ خانیار سے رکن اسمبلی علی محمد ساگر، لنگیٹ سے آزاد رکن اسمبلی، اور پی ڈی پی کے حلقہ کپواڑہ سے رکن اسمبلی میر محمد فیاض؛ یہ تینوں قانون ساز وادی کشمیر کی سماجی، مذہبی اور سکیورٹی سے متعلق حساسیت کے پیش نظر، وہاں شراب کی فروخت، استعمال، ذخیرہ اندوزی اور نقل و حمل پر مکمل پابندی عائد کرنے کے لیے پرائیویٹ ممبرز بلز پیش کریں گے۔
دوسری جانب، اپوزیشن جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے حلقہ بڈگام سے رکن اسمبلی آغا سید منتظر مہدی ایک بل پیش کریں گے جس کا مقصد یو ٹی میں ایک آئینی 'ری انٹیگریشن کمیشن' (دوبارہ آباد کاری کمیشن) قائم کرنا ہے۔ یہ کمیشن کشمیری تارکینِ وطن، بالخصوص کشمیری پنڈتوں کی محفوظ، رضاکارانہ، باوقار اور پائیدار واپسی اور ان کی دوبارہ آباد کاری کو ممکن بنائے گا۔ مزید برآں، یہ بل ادارہ جاتی، کمیونٹی کی سطح پر اور حقوق پر مبنی طریقہ کار کے ذریعے باہمی مفاہمت، سماجی ہم آہنگی، ثقافتی بحالی اور پرامن بقائے باہمی کو فروغ دے گا۔
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حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے رکنِ اسمبلی الطاف احمد وانی ایک بل پیش کریں گے جس کا مقصد جموں و کشمیر کے مرکزِ زیرِ انتظام علاقے کے مستقل شہریوں کے زمین اور روزگار کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ اس بل کا مقصد یہاں کے لوگوں کے سماجی، اقتصادی، ثقافتی اور آبادیاتی مفادات پر سمجھوتہ کیے بغیر ترقیاتی عمل کو فروغ دینا ہے۔
دوسری جانب، پی ڈی پی کے رکنِ اسمبلی وحید الرحمن پرہ بھی ایک بل پیش کریں گے جس کے تحت طویل عرصے سے ریاستی اراضی پر قابض افراد کو مالکانہ حقوق دیے جائیں گے، سیاحت سے متعلقہ اور دیگر زیرِ قبضہ زمینوں کو ریگولرائز کیا جائے گا، اور جموں و کشمیر میں زمین کی ملکیت کی منتقلی کے عمل میں شفافیت اور انصاف کو یقینی بنایا جائے گا۔
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