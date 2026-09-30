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کشمیر، تخمینہ اور منظوری کے درمیان پھنسا انڈور اسپورٹس اسٹیڈیم پلوامہ
قریب پونے چار کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے شروع کیا گیا اسٹیڈیم 'لاگت میں تبدیلی' کے باعث وسط میں ہی روک دیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 30, 2026 at 7:30 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : ضلع پلوامہ سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں کو کھیلوں کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے مقصد سے سال 2023-24 کے دوران سرنو علاقے میں انڈور اسپورٹس اسٹیڈیم کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا تھا۔ تاہم "لاگت میں تبدیلی" کے باعث منصوبے پر تعمیراتی کام درمیان میں ہی رک گیا، جس کے نتیجے میں اس اہم منصوبے کی تعمیر دوبارہ شروع کرنے اور اسے جلد مکمل کرنے کے مطالبات زور پکڑ رہے ہیں۔
مقامی کھلاڑیوں اور نوجوانوں نے حکام سے اپیل کی ہے کہ منصوبے پر تعمیراتی کام جلد بحال کیا جائے، تاکہ بالخصوص موسم سرما کے دوران انہیں ایک مناسب پلیٹ فارم دستیاب ہو سکے۔ سرنو، پلوامہ میں نوجوانوں کے دیرینہ مطالبے کو پورا کرنے کے لیے یہ منصوبہ تقریباً 3.73 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے شروع کیا گیا تھا۔ تاہم تعمیراتی کام ادھورا رہ جانے کے باعث یہ اہم منصوبہ تاحال تکمیل کا منتظر ہے۔
روف رشید ریشی نامی ایک مقامی شہری نے دعویٰ کیا کہ "ضلع میں کئی ترقیاتی منصوبے مختلف وجوہات کی بنا پر نامکمل پڑے ہیں۔" انہوں نے حکام سے اپیل کی کہ "انڈور اسپورٹس اسٹیڈیم کا تعمیراتی کام دوبارہ شروع کرکے اسے جلد مکمل کیا جائے، تاکہ مقامی نوجوانوں اور کھلاڑیوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔"
ایک اور مقامی باشندے مزمل منظور نے کہا کہ انڈور اسپورٹس اسٹیڈیم کا قیام ضلع کے نوجوانوں کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے کی تکمیل کو وقت کی ضرورت قرار دیا "تاکہ نوجوانوں کو ایک ایسا مخصوص پلیٹ فارم میسر آسکے جہاں وہ اپنی کھیلوں کی صلاحیتوں کو نکھار سکیں، انہیں مزید بہتر بنا سکیں اور مستقبل میں کھیل کے میدان میں بہتر مواقع حاصل کر سکیں۔"
اس سلسلے میں ایگزیکٹو انجینئر، آر اینڈ بی پلوامہ، ضیاء الرحمٰن قاضی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قبول کیا کہ لاگت میں تبدیلی کے باعث منصوبے پر کام روک دیا گیا ہے۔ تاہم انہوں نے دعویٰ کیا کہ منصوبے کی نظرثانی شدہ تجویز منظوری کے لیے اعلیٰ حکام کو بھیج دی گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ نظرثانی شدہ تجویز کی منظوری ملنے کے بعد منصوبے پر تعمیراتی کام دوبارہ شروع کر دیا جائے گا اور اسے جلد مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ ضلع کے عوام اور نوجوانوں کا یہ دیرینہ مطالبہ پورا ہو سکے۔
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