آسمانی بجلی گرنے سے 60 بھیڑ بکریوں کی موت، خاندان معجزانہ طور پر محفوظ
متاثرہ خاندان نے حکومت اور ضلع انتظامیہ سے فوری مالی امداد فراہم کرنے کی اپیل کی تاکہ وہ اس نقصان کا ازالہ کر سکیں۔
Published : April 5, 2026 at 1:57 PM IST|
Updated : April 5, 2026 at 8:56 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر کے ضلع کٹھوعہ کے بنی علاقے میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں ہفتہ کی شام آسمانی بجلی گرنے سے ایک بکروال خاندان کی کم از کم 61 بھیڑ بکریاں ہلاک ہوگئیں، جس سے خاندان کو شدید مالی نقصان اٹھانا پڑا۔
یہ واقعہ بنی کے گاؤں اسو میں پیش آیا۔ متاثرہ خاندان اصل میں تھاہ گاؤں سے تعلق رکھتا ہے، تاہم خراب موسم اور شدید بارشوں کے باعث بالائی علاقوں کی طرف موسمی نقل مکانی کے دوران یہاں عارضی طور پر مقیم تھا۔
بتایا جاتا ہے کہ شام تقریباً چھ بجے اچانک آسمانی بجلی ایک بڑے ریوڑ پر گری جس کے نتیجے میں جانور موقعے پر ہی ہلاک ہو گئے۔ سرکاری حکام کے مطابق متاثرہ شخص رقیب احمد ولد عبدالغنی کی 28 بکریاں اور تہم بھیڑیں ہلاک ہو گئیں، جب کہ دوسرے مالک غفور احمد ولد رقیب احمد کی 29 بکریاں اور ایک بھیڑ اس قدرتی آفت کا شکار بنیں۔ واقعے کے بعد متاثرہ خاندان نے حکومت اور ضلعی انتظامیہ سے اپیل کی کہ انہیں فوری مالی امداد فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنے نقصان کا ازالہ کر سکیں۔
وہیں تحصیلدار پردھیومن اتری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ جیسے ہی واقعے کی اطلاع ملی، ریونیو، پولیس اور محکمہ حیوانات کی مشترکہ ٹیم کو موقعے پر روانہ کیا گیا، جس نے صورت حال کا جائزہ لے کر نقصانات کا تخمینہ لگایا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ متاثرہ خاندان کو قانون کے مطابق اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فنڈ (ایس ڈی آر ایف) کے تحت مناسب معاوضہ فراہم کیا جائے گا۔ ادھر مقامی سماجی کارکن ٹھاکر لیکھ راج سندرم بھی متاثرہ خاندان سے ملنے پہنچے اور انہیں امدادی سامان فراہم کرنے کے ساتھ ہی چند بکریاں بھی عطیہ کیں۔
