کشمیر میں ہلکی برفباری، جموں سرینگر قومی شاہراہ جزوی طور پر بحال، دیگر شاہراہیں بند، پروازیں جاری
محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار کی ابتدائی ساعات میں میدانی علاقوں میں ہلکی سے معتدل جب کہ بالائی علاقوں پر درمیانے درجے کی برفباری ہوئی۔
Published : January 25, 2026 at 10:37 AM IST
سرینگر: وادی کشمیر میں آج کئی مقامات پر ہلکی سے معتدل برفباری ہوئی جس سے ٹریفک کی نقل و حرکت متاثر ہوئی، لیکن فلائٹ آپریشن معمول کے مطابق جاری رہا۔
سرینگر بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ڈائریکٹر جاوید انجم نے کہا کہ فلائٹ آپریشن معمول کے مطابق ہے، تاہم یوم جمہوریہ کے پیش نظر دہلی ایئر پورٹ پر نوٹم (NOTAM) کی وجہ سے تین پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ نوٹم گذشتہ پانچ دنوں سے جاری ہے اور دہلی میں یوم جمہوریہ کی تقریب مکمل ہونے تک نافذ رہے گا۔
دریں اثناء ریلوے حکام نے بھاری برف باری کے باعث بارہمولہ تا بانہال سیکشن پر تین ٹرینوں کو بھی منسوخ کر دیا ہے۔ ریلوے حکام نے بتایا کہ ٹرین نمبر 74626، جو بارہمولہ سے بانہال کے لیے 07:00 بجے روانہ ہونے والی تھی، کو راستے میں خراب موسمی حالات کے پیش نظر بڈگام میں مختصر طور پر روک دیا گیا۔ اسی طرح بارہمولہ سے بانہال جانے والی ٹرین نمبر 74614 جس کا روانگی کا وقت مقررہ 07:10 گھنٹے تھا، کا سفر بڈگام میں ختم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ بانہال سے بارہمولہ تک چلنے والی ٹرین نمبر 74615 کو دن بھر کے لیے منسوخ کر دیا گیا کیونکہ شدید برف باری نے ٹریک اور آپریشنل سیفٹی کو متاثر کیا۔
وہیں جموں سرینگر قومی شاہراہ (NH-44) کو جزوی طور پر بحال کر دیا گیا ہے اور نو یُگ ٹنل اور ناشری ٹنل کے درمیان پھنسی ہوئی گاڑیوں کا کلیئرنس فی الحال جاری ہے۔ تاہم مغل روڈ، ایس ایس جی روڈ اور سنتھن روڈ بند ہیں۔
ان شاہراہوں کی بندش کی وجہ سے سری نگر-لیہہ ہائی وے اور کشمیر کو پونچھ اور راجوری کے پیر پنجال اضلاع سے ملانے والی مغل روڈ پر سڑکوں کی آمدورفت معطل رہی۔
حکام نے بتایا کہ برف باری کے بعد پھسلن اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے کی وجہ سے سرینگر جموں قومی شاہراہ آج بھی جزوی طور پر بند ہے تاہم پھنسی ہوئی گاڑیوں کشمیر اور جموں کی طرف جانے کی اجازت دی گئی ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ سڑک پر پھسلن ہے اور حساس مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے جس کی وجہ سے شاہراہوں پر ٹریفک معطل ہے۔
