کشمیر کے بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری نے شدید سردی سے راحت دلائی
پلوامہ میں منفی 2.7 ڈگری سیلسیس اور سونمرگ میں منفی 0.4 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا
Published : December 14, 2025 at 12:12 PM IST
سری نگر: وادی کشمیر میں چند مقامات پر ہلکی برفباری ہوئی ہے جس سے شدید سردی سے راحت ملی ہے۔ سردی نے گزشتہ دو ہفتوں سے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔
تازہ اور ہلکی برفباری گاندربل ضلع کے زوجیلا پاس، مینا مرگ اور بالتل اور بانڈی پورہ ضلع کے گریز علاقے کے تلیل میں ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ علاقے وادی میں اونچائی والے مقامات ہیں جہاں ہندوستانی محکمہ موسمیات نے ہفتہ کو ہلکی برفباری کی پیش گوئی کی تھی۔
برفباری سے وادی بھر میں درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے جہاں جمنے والی سرد اور خشک موسم نے لوگوں کی زندگیوں کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔
ہندوستانی محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے اتوار کی صبح سری نگر میں دو ڈگری سیلسیس، پہلگام میں 2.4 ڈگری سیلسیس، کپواڑہ میں 1.2 ڈگری سیلسیس، گلمرگ میں 1.4 ڈگری سیلسیس، بڈگام میں 1.2 ڈگری سیلسیس، بارہمولہ میں 0.8 ڈگری سیلسیس، بارہمولہ میں 1.4 ڈگری سیلسیس، پلوامہ میں منفی 2.7 ڈگری سیلسیس اور سونمرگ میں منفی 0.4 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔
جموں خطہ میں کشمیر کے مقابلے میں درجہ حرارت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جموں شہر میں 11.4 ڈگری سیلسیس، کٹھوعہ میں 8.8 ڈگری سیلسیس، ادھم پور میں 7.5 ڈگری سیلسیس، رامبن میں 8.8 ڈگری سیلسیس، سانبہ میں 7.4 ڈگری سیلسیس، راجوری میں 6.0 ڈگری سیلسیس، کشتواڑ میں 7.6 ڈگری سیلسیس، ریاسی میں 10.0 ڈگری سیلسیس اور ڈوڈہ میں 8.3 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔
لداخ یوٹی میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے ریکارڈ کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ لیہہ میں منفی 5.6 ڈگری سیلسیس، کرگل میں منفی 5.2 ڈگری اور نوبرا ویلی میں منفی 5.7 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔
آئی ایم ڈی نے 17 دسمبر تک الگ تھلگ، اونچائی والے مقامات پر ہلکی برفباری کے امکان کی پیش گوئی کی ہے۔
اس میں کہا گیا ہے کہ 19 دسمبر تک موسم ابر آلود رہنے کا امکان ہے، اور 20 دسمبر کو ہلکی بارش اور برف باری ہو سکتی ہے۔ اس سے ایک دن قبل سردیوں کے مہینوں کا 40 روزہ 'چِلہ کلاں' شروع ہو جائے گا۔
