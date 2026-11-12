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وادیٔ کشمیر میں ہلکی بارشیں اور بالائی علاقوں میں تازہ برفباری، مغل روڈ پر ٹریفک معطل
جموں و کشمیر کے ضلع شوپیان کے مختلف علاقوں میں تازہ برفباری کے بعد سڑک پر پھسلن ہونے سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔
Published : November 12, 2026 at 1:21 PM IST
شوپیان (شاہد ٹاک): وادیٔ کشمیر کے کئی علاقوں میں جمعرات کی صبح ہلکی بارشیں ہوئیں جبکہ پہاڑی اور بالائی علاقوں میں تازہ برفباری ریکارڈ کی گئی، جس کے باعث سردی کی شدت میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے اور متعدد مقامات پر معمولاتِ زندگی متاثر ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پیر پنجال کے پہاڑی سلسلے سے گزرنے والی اہم شاہراہ مغل روڈ پر مختلف مقامات پر تازہ برف جمع ہونے سے سڑک شدید پھسلن کا شکار ہو گئی ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ مسافروں کی حفاظت کے پیشِ نظر احتیاطی اقدام کے طور پر شاہراہ پر ٹریفک کی آمد و رفت عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ دریں اثنا، پہاڑی ضلع شوپیان کے میدانی علاقوں میں صبح سے وقفے وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ بالائی علاقوں جن میں پیر کی گلی اور دبجن بھی شامل ہیں، میں برفباری کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔
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مغل روڈ پر کئی مقامات پر تازہ برف جمع ہونے کے بعد انتظامیہ نے احتیاطی اقدام کے طور پر اس شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے۔ بارش اور تازہ برفباری کے نتیجے میں درجۂ حرارت میں مزید کمی واقع ہوئی ہے، جس کے سبب بازاروں میں لوگوں کی آمد و رفت معمول سے کم رہی اور بیشتر شہری گھروں تک محدود رہے۔