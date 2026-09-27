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جموں و کشمیر میں ستائیس اور اٹھائیس ستمبر کو ہلکی بارش کا امکان، بالائی علاقوں میں برفباری کی پیش گوئی

جموں و کشمیر میں 27 اور 28 ستمبر کو ہلکی بارش کا امکان، بالائی علاقوں میں برفباری کی پیش گوئی

Light rain likely in Jammu and Kashmir on September 27 and 28; snowfall forecast for higher reaches, Urdu News
جموں و کشمیر میں 27 اور 28 ستمبر کو ہلکی بارش کا امکان (ANI Representational Image)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 27, 2026 at 10:02 AM IST

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جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر میں آئندہ چند روز کے دوران موسم ایک بار پھر کروٹ بدل سکتا ہے۔ محکمۂ موسمیات کے مطابق 27 ستمبر کو جموں میں موسم مجموعی طور پر صاف رہنے کا امکان ہے، تاہم بعض مقامات پر مختصر دورانیے کے لیے ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران کم سے کم درجۂ حرارت تقریباً 21 ڈگری سیلسیس جب کہ زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 32 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کی توقع ہے۔

محکمۂ موسمیات کے مطابق 27 اور 28 ستمبر کو جموں و کشمیر کے بیشتر علاقوں میں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہ سکتا ہے اور بعض مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ، وادی کے بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری بھی ہو سکتی ہے، جب کہ بعض اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔

Light rain likely in Jammu and Kashmir on September 27 and 28; snowfall forecast for higher reaches, Urdu News
جموں و کشمیر کے بالائی علاقوں میں برفباری کی پیش گوئی (ETV Bharat File Photo)

موسمی حالات برقرار رہنے کا امکان

محکمۂ موسمیات نے بتایا کہ مزید برآں، 29 اور 30 ستمبر کو موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کی توقع ہے، تاہم بعض مقامات پر مختصر دورانیے کے لیے بارش ہو سکتی ہے۔ یکم اور 2 اکتوبر کو بھی اسی نوعیت کے موسمی حالات برقرار رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔

بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری کا امکان

محکمے کی رپورٹ کے مطابق 3 سے 5 اکتوبر کے دوران موسم عام طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ اس دوران بھی بعض مقامات پر ہلکی بارش جب کہ بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری ہو سکتی ہے اور کچھ علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کا بھی امکان ہے۔ تاہم، 6 اور 7 اکتوبر کو موسم ایک بار پھر زیادہ تر خشک رہنے کی امید ہے۔

بارش اور تیز ہواؤں سے کٹی فصل کو محفوظ رکھیں

محکمۂ موسمیات نے کسانوں کو موجودہ موسمی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے سیب اور دھان کی کٹائی سمیت دیگر زرعی سرگرمیاں جاری رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ البتہ، کسانوں کو خاص طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ 27 اور 28 ستمبر کے دوران بعض علاقوں میں بارش اور تیز ہواؤں کے امکان کے پیشِ نظر، کٹی ہوئی فصل کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کر کے مناسب طریقے سے ذخیرہ کریں، تاکہ ممکنہ بارش سے فصل کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔

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