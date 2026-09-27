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جموں و کشمیر میں ستائیس اور اٹھائیس ستمبر کو ہلکی بارش کا امکان، بالائی علاقوں میں برفباری کی پیش گوئی
جموں و کشمیر میں 27 اور 28 ستمبر کو ہلکی بارش کا امکان، بالائی علاقوں میں برفباری کی پیش گوئی
Published : September 27, 2026 at 10:02 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر میں آئندہ چند روز کے دوران موسم ایک بار پھر کروٹ بدل سکتا ہے۔ محکمۂ موسمیات کے مطابق 27 ستمبر کو جموں میں موسم مجموعی طور پر صاف رہنے کا امکان ہے، تاہم بعض مقامات پر مختصر دورانیے کے لیے ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران کم سے کم درجۂ حرارت تقریباً 21 ڈگری سیلسیس جب کہ زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 32 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کی توقع ہے۔
محکمۂ موسمیات کے مطابق 27 اور 28 ستمبر کو جموں و کشمیر کے بیشتر علاقوں میں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہ سکتا ہے اور بعض مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ، وادی کے بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری بھی ہو سکتی ہے، جب کہ بعض اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔
موسمی حالات برقرار رہنے کا امکان
محکمۂ موسمیات نے بتایا کہ مزید برآں، 29 اور 30 ستمبر کو موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کی توقع ہے، تاہم بعض مقامات پر مختصر دورانیے کے لیے بارش ہو سکتی ہے۔ یکم اور 2 اکتوبر کو بھی اسی نوعیت کے موسمی حالات برقرار رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری کا امکان
محکمے کی رپورٹ کے مطابق 3 سے 5 اکتوبر کے دوران موسم عام طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ اس دوران بھی بعض مقامات پر ہلکی بارش جب کہ بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری ہو سکتی ہے اور کچھ علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کا بھی امکان ہے۔ تاہم، 6 اور 7 اکتوبر کو موسم ایک بار پھر زیادہ تر خشک رہنے کی امید ہے۔
بارش اور تیز ہواؤں سے کٹی فصل کو محفوظ رکھیں
محکمۂ موسمیات نے کسانوں کو موجودہ موسمی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے سیب اور دھان کی کٹائی سمیت دیگر زرعی سرگرمیاں جاری رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ البتہ، کسانوں کو خاص طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ 27 اور 28 ستمبر کے دوران بعض علاقوں میں بارش اور تیز ہواؤں کے امکان کے پیشِ نظر، کٹی ہوئی فصل کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کر کے مناسب طریقے سے ذخیرہ کریں، تاکہ ممکنہ بارش سے فصل کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔