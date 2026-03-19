لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شری ماتا ویشنو دیوی مندر میں حاضری دی
Published : March 19, 2026 at 10:05 PM IST
جموں : شری ماتا ویشنو دیوی مندر میں شٹ چندی مہا یگیہ کا آغاز آج باقاعدہ طور پر ہو گیا جس کے ساتھ ہی نو روزہ چیترا نوراتری کی تقریبات کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ یہ مذہبی یگیہ شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے، جو 26 مارچ 2026 کو مہانومی کے موقع پر پورن آہوتی کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا۔
آج نوراترا کے پہلے دن سینکڑوں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے ماتا کا درشن کیا اس موقع پر شرائن بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سچن کمار ویشیا،افسران،عملہ اور بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی یگیہ کی تمام رسومات روزانہ براہ راست نشر کی جا رہی ہیں تاکہ ملک اور بیرون ملک موجود عقیدت مند بھی اس روحانی تقریب میں شریک ہوسکیں۔
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی ہدایات پر یاتریوں کی سہولت کے لیے بھون، آٹکا اور دیگر مقامات پر وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ پھولوں اور پھلوں سے سجاوٹ، خوبصورت استقبالی دروازے اور روشنیوں کا خاص انتظام کیا گیا ہے جس سے پورا ماحول روحانی رنگ میں رنگ گیا ہے۔ یاتریوں کے لیے پانی اور بجلی کی مسلسل فراہمی، صفائی ستھرائی، طبی سہولیات اور لنگروں میں روزہ داروں کے لیے خصوصی کھانے کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔
معذور یاتریوں کے لیے مفت پونی اور بیٹری کار سروس فراہم کی جا رہی ہے جبکہ بھون میں ایک نیا سادھنا کاکش بھی قائم کیا گیا ہے۔ اسی دوران جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر نے بھی مندر میں حاضری دی اور امن،خوشحالی اور عوام کی بھلائی کے لیے دعا کی۔