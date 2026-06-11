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جموں و کشمیر میں ہاکی ٹیلنٹ کی مضبوط بنیاد رکھی جا رہی ہے، مستقبل کے چیمپئنز یوٹی سے ابھریں گے، لیفٹیننٹ گورنر
جموں وکشمیر کے لیفٹننٹ گورنرمنوج سنہا نے کہا کہ نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کامظاہرہ کے لیے مواقع سہولیات اور پلیٹ فارم فراہم کیے جائیں۔
Published : June 11, 2026 at 6:24 PM IST
سری نگر (جاوید ڈار) : جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ حکومت جموں و کشمیر میں ہاکی کے فروغ کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے، جبکہ محکمہ کھیل اور اسپورٹس کونسل نوجوان ٹیلنٹ کی نشاندہی اور اس کی تربیت کے لیے ایک مضبوط نظام تشکیل دینے میں مصروف ہیں۔
الفا ہاکی انٹر اسکول ٹورنامنٹ 2026 کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، جو سائنٹھیٹک ہاکی ایسٹرو ٹرفہ میں منعقد ہوئی، لیفٹیننٹ گورنر نے اس ایونٹ کو باصلاحیت کھلاڑیوں کی شناخت اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم قرار دیا۔
انہوں نے کہا کہ کھیلوں کا ٹیلنٹ اسی وقت پروان چڑھ سکتا ہے جب نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے مظاہرے کے لیے مواقع سہولیات اور مناسب پلیٹ فارم فراہم کیے جائیں۔ ان کے مطابق یہ ٹورنامنٹ ٹیلنٹ کی تلاش اور اس کی نشوونما کا ایک مؤثر ذریعہ بن چکا ہے۔
منوج سنہا نے کہا ’’بہت سے غیر معمولی کھلاڑی عام پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اگر انہیں مواقع اور مناسب معاونت نہ ملے تو ان کی صلاحیتیں آگے نہیں بڑھ سکتیں۔ یہ ٹورنامنٹ ایسے ٹیلنٹ کو سامنے لانے اور نوجوان کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹورنامنٹ کے دوران کھلاڑیوں کی کارکردگی نے یونین ٹیریٹری کے نوجوانوں میں موجود بے پناہ کھیلوں کی صلاحیت کو اجاگر کیا ہے۔
نوجوانوں کی تعریف کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ انہوں نے مسلسل عزم اور محنت کے ذریعے اپنے اہداف حاصل کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ کامیابی کے لیے لگن اور مستقل مزاجی ناگزیر ہیں اور کھلاڑیوں پر زور دیا کہ وہ اپنے کوچز کی رہنمائی سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے عمدگی کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔
انہوں نے کہا، آپ کوچز آپ کی خوبیوں اور کمزوریوں سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ بہتری کی ہمیشہ گنجائش موجود رہتی ہے، اس لیے سیکھنے کے عمل سے وابستہ رہیں اور اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل محنت کریں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے نوجوان ایتھلیٹس کو مشورہ دیا کہ وہ کامیاب کھلاڑیوں سے تحریک حاصل کریں اور ان کی کامیابیوں سے سبق سیکھیں۔
کھیلوں کی وسیع تر اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی ترقی دراصل قوم سازی سے جڑی ہوئی ہے اور کھیل نوجوانوں کو مثبت انداز میں معاشرے کی خدمت اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں جموں و کشمیر سے ہاکی کے بہترین کھلاڑیوں کی ایک مضبوط ٹیم سامنے آئے گی۔
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منوج سنہا نے کہا، ’’ہاکی ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک اہم میدان بن سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جموں و کشمیر سے مزید باصلاحیت کھلاڑی ابھریں گے اور یہ ٹورنامنٹ یونین ٹیریٹری میں ہاکی کے ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہوگا۔