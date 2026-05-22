لیفٹیننٹ گورنر نے کٹرا کے گاؤں ہٹ میں شری ماتا ویشنو دیوی ہیلی پیڈ کا افتتاح کیا
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ مربوط ہوا بازی کی سہولت ہیلی آپریشنز کو ہموار کرے گی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 22, 2026 at 8:42 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): مرکز کے زیر انتظام علاقہ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جمعرات کو کٹرہ کے گاؤں ہٹ میں شری ماتا ویشنو دیوی ہیلی پیڈ کا افتتاح کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ مربوط ہوا بازی کی سہولت ہیلی آپریشنز کو ہموار کرے گی، ہیلی کنیکٹیویٹی، حفاظت اور سہولت میں اضافہ کرے گی، شری جی وشنو دیوی کا دورہ کرنے والے یاتریوں کے لیے سہولت فراہم کرے گی۔
ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن (DGCA) کے ذریعہ وضع کردہ حفاظتی اور آپریشنل اصولوں کی سختی سے تعمیل میں۔ یہ سہولت مسافروں کی حفاظت، سیکورٹی اور بغیر کسی رکاوٹ کے سفر کے تجربے پر بہت زیادہ زور دیتی ہے، جس سے عقیدت مندوں کی بڑھتی ہوئی ہیلی خدمات کی مانگ کو پورا کیا جائے گا۔ اس سے خطے میں مذہبی سیاحت کو بھی نمایاں فروغ ملے گا،" انہوں نے کہا کہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ نے شری شیو کھوری شرائن بورڈ کے ساتھ مل کر، کٹرا کے گاؤں ہٹ کے ساتھ ساتھ شیو کھوری میں ایک جدید ہیلی پیڈ/ہیلی پورٹ کی ترقی کا کام شروع کیا ہے، تاکہ مسافروں کو سفری سہولیات کے ذریعہ مذہبی مقامات تک رسائی کو یقینی بنایا جا سکے۔
بنیادی ڈھانچہ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوی ایشن (DGCA) کے تکنیکی ان پٹس اور بورڈ کے ذریعہ آپریشنل ضروریات پر مبنی ہے۔ یہ مسافروں کو سنبھالنے اور ہیلی کاپٹر کی آپریشنل صلاحیت کو بہتر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس میں موجودہ سرلی ہیلی پیڈ آپریشنز کو مستقبل میں ولیج ہٹ میں منتقل کرنا شامل ہے۔ اس منصوبے میں ہیلی پیڈ اور اس سے منسلک ہوابازی کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر، 1.10 کلومیٹر اپروچ روڈ کی ترقی، ایک توسیع شدہ ٹرمینل بلڈنگ کی تعمیر، مسافروں کے لیے ٹکٹوں کی بحالی اور کاؤنٹر کے دفتر کی سہولیات، ٹکٹوں کی بحالی کے لیے جگہیں شامل ہیں۔ سیکورٹی کیبن، نیز جدید ہینگر کی سہولت اور متعلقہ آپریشنل انفراسٹرکچر کی تعمیر بھی شامل ہے۔
اس سہولت میں حفاظت، تحفظ، صفائی، پارکنگ، یوٹیلیٹی سروسز، ایمرجنسی رسپانس سسٹم اور ہیلی پورٹ کے موثر آپریشنز کے لیے کیو مینجمنٹ سہولیات کی فراہمی بھی شامل ہے۔ پروجیکٹ کا مقصد کٹرا شہر کے اوپر پرواز کرنے والے ہیلی کاپٹروں سے متعلق حفاظتی خدشات کو دور کرتے ہوئے موجودہ اور مستقبل کے ہیلی کاپٹر ٹریفک کے لیے کافی آپریشنل صلاحیت پیدا کرنا ہے۔
یہ شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے مرکزی انتظام اور آپریشن کے ذریعے ہیلی خدمات کو ہموار اور پیشہ ورانہ بناتا ہے، ہیلی آپریشنز میں اپنی دیرینہ مہارت کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ مشترکہ ہیلی پورٹ سے دونوں مقدس جگاہوں کے درمیان مربوط یاتریوں کے رابطے میں بھی سہولت فراہم کرے گا اور شری شیو کھوری شرائن کے علاقے میں یاتریوں کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں تعاون پر مبنی ادارہ جاتی انتظامات اور مالی امداد کے ذریعے مدد کرے گا۔
بہتر انفراسٹرکچر مقدس مندر پر پیدل چلنے والوں کی تعداد میں اضافہ کرے گا اور شری ماتا ویشنو دیوی کی زیارت کرنے والے یاتریوں کے لیے سفر کو مزید آسان بنائے گا جو شری شیو کھوری کی یاترا بھی کرنا چاہتے ہیں۔
