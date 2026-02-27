ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں یونیورسٹی میں ‘گونج 2026’ یوتھ فیسٹیول کا آغاز: لیفٹیننٹ گورنر نے کہا بااختیار نوجوان ہی قوم کا مستقبل تراشتے ہیں
لیفٹیننٹ گورنر نے طلباکو تلقین کی کہ وہ روایت کا احترام کریں، اپنی جڑوں سے جڑے رہیں اور جرات کے ساتھ نئے راستے تلاش کریں۔
Published : February 27, 2026 at 8:45 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ نوجوانوں کے پاس معاشرے اور قوم کو مستقبل کی سمت دینے کی بے پناہ طاقت ہے، اس لیے متوازن ذہن اور جرات مند اختراع کار تیار کرنا پائیدار ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ وہ یونیورسٹی آف جموں میں منعقدہ دو روزہ یوتھ فیسٹیول “Goonj 2026” کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بااختیار نوجوان ہی مستقبل کی انجینئرنگ کرتے ہیں، اور قومی ترقی کے لیے فکری گہرائی، تخلیقی قوت اور اختراعی قیادت ضروری ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر نے طلبا کو تلقین کی کہ وہ روایت کا احترام کریں، اپنی جڑوں سے جڑے رہیں اور جرات کے ساتھ نئے راستے تلاش کریں۔ “تعلیم کا مقصد محض علم کا حصول نہیں بلکہ ایسے باشعور شہری تیار کرنا ہے جو اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں۔” انہوں نے کہا کہ حقیقی تعلیم نوجوانوں کو ایسے نئے حل تراشنے کے قابل بناتی ہے جن کا دنیا نے ابھی تصور بھی نہ کیا ہو۔
انہوں نے اساتذہ کو ہدایت دی کہ اعلیٰ تعلیمی کیمپس کو نئے خیالات کی فیکٹریاں بنایا جائے۔ نصاب سے آگے بڑھ کر بین الشعبہ مکالمہ ہو اور ہر لیکچر نئی امکانات کا دروازہ بنے۔ تیزی سے بدلتی دنیا اور ٹیکنالوجی کے دھماکہ خیز پھیلاؤ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں اور صنعت دونوں کی ساخت بدل چکی ہے، لہٰذا نوجوانوں کو جدت، تحقیق اور قومی تعمیر میں فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔
تقریب کے موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے یونیورسٹی کے شعبۂ صحافت و ابلاغ عامہ کے پوڈکاسٹ ’جے یو واچن‘ کا بھی اجرا کیا۔ یوتھ فیسٹیول نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کے اظہار، مکالمے اور اختراع کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔